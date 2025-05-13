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В Мексике убита кандидат в мэры во время прямого эфира

Киев • УНН

 • 1690 просмотра

В штате Веракрус во время предвыборного мероприятия застрелили кандидата на должность мэра Есению Лару Гутьеррес. В результате нападения погибли еще три человека.

В Мексике убита кандидат в мэры во время прямого эфира

В мексиканском штате Веракрус застрелили кандидата на должность мэра города Тексистепек Есению Лару Гутьеррес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Инцидент произошел во время публичного мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире на Facebook. В результате нападения погибли еще три человека, еще трое были ранены.

То, что началось как праздничное предвыборное шествие, быстро превратилось в сцену террора. ... Толпа улыбалась и скандировала, когда внезапно раздались выстрелы

- говорится в статье.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подтвердила нападение и сказала, что пока не располагает информацией о его мотивах. Она добавила, что ее правительство сотрудничает с официальными лицами штата Веракрус и предложило федеральную поддержку.

Мы координируем свои действия, в частности с министром безопасности, а также со всеми другими службами в течение этого избирательного периода в Веракрусе и Дуранго

- сказала она, имея в виду предстоящие выборы в обоих штатах 1 июня.

Издание указывает, что нападения на политиков являются обычным явлением во время избирательных циклов в Мексике. Так, в прошлом году в стране зафиксировано рекордное количество жертв политически-криминального насилия: правозащитная организация Data Cívica сообщила о 661 нападении.

"В мае 2024 года в штате Герреро во время предвыборного митинга был убит кандидат в мэры. Через несколько дней застрелили мэра города Котия в штате Мичоакан, когда она возвращалась домой из спортзала. В октябре убили новоизбранного мэра Чильпансинго менее чем через неделю после избрания", - говорится в статье.

Напомним

В апреле в США задержали 38-летнего мужчину за поджог дома губернатора штата Пенсильвания демократа Джоша Шапиро. Он рассматривался как возможный напарник бывшего вице-президента США Камалы Харрис во время ее баллотирования на должность президента в прошлом году.

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