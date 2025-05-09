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Мексика подала в суд на Google из-за изменения названия Мексиканского залива - СМИ

Киев • УНН

 • 2574 просмотра

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила об иске к Google за переименование Мексиканского залива в "Американский залив" в Google Maps для пользователей США.

Мексика подала в суд на Google из-за изменения названия Мексиканского залива - СМИ

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что страна подала в суд на компанию Google за изменение названия всего Мексиканского залива на "Американский залив" для пользователей Google Maps в Соединенных Штатах. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

"Иск уже подан", – сказала Шейнбаум на своей утренней пресс-конференции, не уточняя, где и когда он был подан.

В четверг законодатели США проголосовали за изменение названия части Мексиканского залива на "Американский", превратив в федеральный закон исполнительный указ, подписанный президентом Дональдом Трампом. В феврале Шейнбаум предупредила Google, которая является частью технологического гиганта Alphabet, что рассматривает возможность судебного иска, если компания не отменит свое решение относительно названия залива на Google Maps.

Мексиканское правительство утверждает, что исполнительный указ Трампа по этому вопросу касается только части континентального шельфа, принадлежащего Соединенным Штатам.

"Все, чего мы хотим, это чтобы указ, изданный правительством США, был выполнен. Правительство США называет только часть континентального шельфа Американским заливом, а не весь залив, поскольку оно не имело бы полномочий давать название всему заливу", – сказала Шейнбаум.

В ответ Трампу, Шейнбаум предложила назвать Соединенные Штаты "мексиканской Америкой", указывая на карту, датирующуюся периодом до 1848 года, когда треть ее страны была захвачена Соединенными Штатами.

Соседние страны ведут переговоры о снятии напряженности из-за глобальной торговой войны Трампа, которая включала серию объявлений о тарифах, направленных против Мексики.

Google предлагает «Американский залив» в поиске Мексиканского залива11.02.25, 10:04 • 23404 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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