Мексика подала до суду на Google через зміну назви Мексиканської затоки - ЗМІ
Київ • УНН
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила про позов до Google за перейменування Мексиканської затоки на "Американську затоку" в Google Maps для користувачів США.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що країна подала до суду на компанію Google за зміну назви всієї Мексиканської затоки на "Американська затока" для користувачів Google Maps у Сполучених Штатах. Про це пише УНН з посиланням на AFP.
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"Позов вже подано", – сказала Шейнбаум на своїй ранковій прес-конференції, не уточнюючи, де і коли його було подано.
У четвер законодавці США проголосували за зміну назви частини Мексиканської затоки на "Американську", перетворивши на федеральний закон виконавчий указ, підписаний президентом Дональдом Трампом. У лютому Шейнбаум попередила Google, яка є частиною технологічного гіганта Alphabet, що розглядає можливість судового позову, якщо компанія не скасує своє рішення щодо назви затоки на Google Maps.
Мексиканський уряд стверджує, що виконавчий указ Трампа з цього питання стосується лише частини континентального шельфу, що належить Сполученим Штатам.
"Все, чого ми хочемо, це щоб указ, виданий урядом США, був виконаний. Уряд США називає лише частину континентального шельфу Американською затокою, а не всю затоку, оскільки він не мав би повноважень давати назву всій затоці", – сказала Шейнбаум.
У відповідь Трампу, Шейнбаум запропонувала назвати Сполучені Штати "мексиканською Америкою", вказуючи на карту, що датується періодом до 1848 року, коли третина її країни була захоплена Сполученими Штатами.
Сусідні країни ведуть переговори щодо зняття напруженості через глобальну торговельну війну Трампа, яка включала серію оголошень про тарифи, спрямовані проти Мексики.
Google пропонує "Американська затока" у пошуку Мексиканської затоки11.02.25, 10:04 • 23404 перегляди