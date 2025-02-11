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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Google предлагает «Американский залив» в поиске Мексиканского залива

Google предлагает «Американский залив» в поиске Мексиканского залива

Киев  •  УНН

 • 7994 просмотра

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Google начал предлагать пользователям название «Американский залив» вместо Мексиканского залива после указа Трампа. Изменение названия вызвало споры между США и Мексикой, которая отказывается признавать новое название.

Google говорит, что следует GNIS, или информационной системе географических названий, американской базе данных информации о местоположении.

Передает УНН со ссылкой на The Verge и Le Monde.

В начале этой недели Google начал предлагать пользователям, которые ищут Мексиканский залив, название «»Американский залив». Изменение названия соответствует указу, подписанному Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

В своей социальной сети Truth Social бывший президент США приветствовал это изменение, опубликовав скриншот карты с триумфальной подписью: «АМЕРИКАНСКИЙ ЗАЛИВ!».

В конце января Google объяснил, что изменения названия применялись в соответствии с официальными правительственными источниками, а именно Информационной системы географических названий (GNIS) в Соединенных Штатах.

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Справка

Мексиканский залив - крупнейший залив в мире, окруженный сушей в Северной и Центральной Америке. Регион занимает площадь около 1,55 миллиона квадратных километров, а его недра богаты нефтью. Помимо США, залив омывает Мексику и Кубу.

Президент-республиканец назвал Персидский залив «неотъемлемой частью Америки» через несколько часов после возвращения в Белый дом 20 января.

В указе о переименовании залива Трамп объясняет, что регион был важной артерией для торговли в Соединенных Штатах и остается жизненно важным районом для морской индустрии страны.

Напомним,

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не признает указ Трампа о переименовании Мексиканского залива

США ввели 10% пошлины на китайский импорт, Пекин ответил ограничениями на американские товары. Канада и Мексика получили 30-дневную отсрочку.

Панама официально заявила о выходе из глобальной китайской инициативы «Один пояс, один путь», подписанной в 2017 годуи. Решение совпало с визитом госсекретаря США и вызвало критику со стороны Китая.

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Панамы после заявлений Трампа о намерении вернуть контроль над каналом. Основной темой стало растущее влияние Китая в регионе.

Трамп провел разговор с лидером Китая после инаугурации: о чем говорили11.02.25, 02:39 • 25599 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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