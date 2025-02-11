Google предлагает «Американский залив» в поиске Мексиканского залива
Киев • УНН
Google начал предлагать пользователям название «Американский залив» вместо Мексиканского залива после указа Трампа. Изменение названия вызвало споры между США и Мексикой, которая отказывается признавать новое название.
Google говорит, что следует GNIS, или информационной системе географических названий, американской базе данных информации о местоположении.
Передает УНН со ссылкой на The Verge и Le Monde.
В начале этой недели Google начал предлагать пользователям, которые ищут Мексиканский залив, название «»Американский залив». Изменение названия соответствует указу, подписанному Дональдом Трампом после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года.
В своей социальной сети Truth Social бывший президент США приветствовал это изменение, опубликовав скриншот карты с триумфальной подписью: «АМЕРИКАНСКИЙ ЗАЛИВ!».
В конце января Google объяснил, что изменения названия применялись в соответствии с официальными правительственными источниками, а именно Информационной системы географических названий (GNIS) в Соединенных Штатах.
Справка
Мексиканский залив - крупнейший залив в мире, окруженный сушей в Северной и Центральной Америке. Регион занимает площадь около 1,55 миллиона квадратных километров, а его недра богаты нефтью. Помимо США, залив омывает Мексику и Кубу.
Президент-республиканец назвал Персидский залив «неотъемлемой частью Америки» через несколько часов после возвращения в Белый дом 20 января.
В указе о переименовании залива Трамп объясняет, что регион был важной артерией для торговли в Соединенных Штатах и остается жизненно важным районом для морской индустрии страны.
Напомним,
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не признает указ Трампа о переименовании Мексиканского залива.
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