Google Maps перейменує "Мексиканську затоку" на "Затоку Америки". Про це інформує агенство Reuters з посиланням на публікацію компанії Google у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

У вівторок, 28 січня компанія Google оголосила, що змінить назву Мексиканської затоки на "Затоку Америки" для користувачів у США після її офіційного оновлення в Системі географічних назв США.

Велика технологічна компанія, що володіє та керує Google Maps, розповіла про зміну в пості на соціальній медіа-платформі X.

Зазначається, що зміна буде помітна в США, в Мексиці залишиться попередня назва - "Мексиканська затока".

За межами цих двох країн користувачі Google Maps зможуть побачити обидві назви.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Затоку Америки. Нова назва має підкреслити роль регіону в історії та економіці США та буде відображена на всіх офіційних картах.

Маск натякнув на перейменування Ла-Маншу на честь Джорджа Вашингтона