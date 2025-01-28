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Google Maps перейменує "Мексиканську затоку" на "Затоку Америки"

Google Maps перейменує "Мексиканську затоку" на "Затоку Америки"

Київ • УНН

 • 32681 перегляди

Google оголосила про перейменування Мексиканської затоки на "Затоку Америки" для користувачів у США. Зміна відбудеться після офіційного оновлення в Системі географічних назв США, а за межами США та Мексики будуть відображатися обидві назви.

Google Maps перейменує "Мексиканську затоку" на "Затоку Америки". Про це інформує агенство Reuters з посиланням на публікацію компанії Google у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

У вівторок, 28 січня компанія Google оголосила, що змінить назву Мексиканської затоки на "Затоку Америки" для користувачів у США після її офіційного оновлення в Системі географічних назв США.

Велика технологічна компанія, що володіє та керує Google Maps, розповіла про зміну в пості на соціальній медіа-платформі X.

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Зазначається, що зміна буде помітна в США, в Мексиці залишиться попередня назва - "Мексиканська затока".

За межами цих двох країн користувачі Google Maps зможуть побачити обидві назви.

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Затоку Америки. Нова назва має підкреслити роль регіону в історії та економіці США та буде відображена на всіх офіційних картах.

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Віта Зеленецька

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