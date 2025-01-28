Google Maps переименует "Мексиканский залив" в "Залив Америки"
Киев • УНН
Google объявила о переименовании Мексиканского залива в "Залив Америки" для пользователей в США. Изменение произойдет после официального обновления в Системе географических названий США, а за пределами США и Мексики будут отображаться оба названия.
Google Maps переименует "Мексиканский залив" на "Залив Америки". Об этом информирует агенство Reuters со ссылкой на публикацию компании Google в соцсети Х, передает УНН.
Детали
Во вторник, 28 января компания Google объявила, что изменит название Мексиканского залива на "Залив Америки" для пользователей в США после его официального обновления в Системе географических названий США.
Крупная технологическая компания, владеющая и управляющая Google Maps, рассказала об изменении в посте на социальной медиа-платформе X.
Отмечается, что изменение будет заметно в США, в Мексике останется прежнее название - "Мексиканский залив".
За пределами этих двух стран пользователи Google Maps смогут увидеть оба названия.
Напомним
Дональд Трамп подписал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Новое название должно подчеркнуть роль региона в истории и экономике США и будет отражено на всех официальных картах.
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