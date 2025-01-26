Маск намекнул на переименование Ла-Манша в честь Джорджа Вашингтона
Киев • УНН
Илон Маск опубликовал карту с новым названием пролива между Англией и Францией - "Канал Джорджа Вашингтона". Предложение вызвало возмущение среди пользователей и европейских политиков.
Американский бизнесмен Илон Маск намекнул на переименование пролива Ла-Манш на "Канал Джорджа Вашингтона". Об этом Маск написал в своей соцсети Х, передает УНН.
Новое название для вод, разделяющих Англию и Францию
Он опубликовал карту, на которой вместо пролива Ла-Манш написано название "Канал Джорджа Вашингтона" по имени первого президента США.
Пользователи в комментариях неоднозначно приняли идею Маска. В частности, французский политик, депутат Европейского парламента Энтони Смит назвал Маска нацистом, а некоторые из пользователей назвали его "дураком, которому следует заниматься своими делами", бедным клоуном, сепаратистом и тому подобное.
Некоторые из пользователей задаются вопросами, для чего теперь эта одержимость менять названия географических ориентиров, а также призывают уважать другие страны с историей и культурой.
Более того, пользователи предлагают Маску вернуть Франции территории Новой Франции - общее название французских владений в Северной Америке, в том числе в которую входили американские штаты Луизиана, Миссисипи, Арканзас, Северная и Южная Дакоты, Айова, Канзас, Миссури, Монтана, Небраска и Оклахома.
Напомним
Президент США Дональд Трамп переименовал Мексиканский залив в Залив Америки. Отныне такое название должно использоваться на всех новых картах и документах.
Трамп выразил уверенность в возможности включения Гренландии в состав США для "защиты свободного мира".