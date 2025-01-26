Трамп знову заговорив про Гренландію: напруга між США і Данією зростає

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість у можливості включення Гренландії до складу Сполучених Штатів. Про це повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Трамп підкреслив, що бачить майбутнє Гренландії у складі США, зазначивши, що це відповідає інтересам "захисту вільного світу". Новообраний президент наголосив, що лише Америка може гарантувати свободу жителям острова, тоді як Данія, за його словами, не здатна забезпечити аналогічні можливості.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен і лідер уряду Гренландії Муте Буруп Егеде вже заявили, що острів не продається. Вони категорично відкинули будь-які наміри щодо передачі території.

Гренландія, яка офіційно залишається частиною Королівства Данія, отримала значну автономію протягом останніх десятиліть. Острів покинув Європейське співтовариство у 1985 році, хоча Данія залишається членом ЄС.

На території Гренландії розташована стратегічна база космічних сил США, що додає міжнародної ваги цьому регіону. Водночас міжнародне право визнало острів частиною Данії ще у 1933 році, що робить перспективу будь-якого перерозподілу суверенітету малоймовірною.

Гренландія хоче бути незалежною державою - прем'єр