Гренландія хоче бути незалежною державою - прем'єр

Гренландський прем'єр Муте Егеде заявив, що Гренландія хоче бути незалежною державою, передає УНН із посиланням на DW.

"Ми не хочемо бути датчанами, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями", - наголосив гренландський прем'єр Муте Егеде на прес-конференції з Метте Фредеріксен, прем'єр-міністром Данії. Таким чином, гренландський прем'єр прокоментував заяви обраного президента США Дональда Трампа про його бажання "придбати" найбільший у світі острів. Егеде заявив, що Гренландія відкрита для співпраці зі США, але її долю вирішуватимуть місцеві жителі.

Додамо

У 2009 році після референдуму Копенгаген ухвалив Закон про самоврядування Гренландії, розширивши її автономію. У новорічному зверненні-2025 Егеде анонсував підготовку проекту конституції острова.

"Вже розпочалася робота зі створення основ Гренландії як незалежної держави в рамках можливостей та положень, передбачених Законом про самоврядування", - додав він.

Фредеріксен назвала прагнення Гренландії до незалежності "легітимним та зрозумілим", а інтерес США до автономної території - "позитивним". Однак вона також підкреслила, що хотіла б зберегти цілісність Королівства Данія, що включає, крім Гренландії, ще одну автономну територію - Фарерські острови.

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Прем'єри Данії та Гренландії заявили, що хочуть поговорити з Трампом особисто. Днями на острів прилетів син обраного президента США Дональд Трамп-молодший. Він зустрівся з місцевими жителями і написав у соцмережах, що Гренландія нібито "любить Америку та Трампа".

Контекст

Гренландія - найбільший у світі острів площею 2,1 млн. кв. км. Але його населення – лише близько 56 тисяч осіб. Він став датською колонією у XVIII столітті. Після референдуму 1979 року Гренландія стала самоврядною автономією у складі Данії.