Гренландия хочет быть независимым государством - премьер

Гренландский премьер Муте Эгеде заявил, что Гренландия хочет быть независимым государством, передает УНН со ссылкой на DW.

«Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами», - подчеркнул гренландский премьер Муте Эгеде на пресс-конференции с Метте Фредериксен, премьер-министром Дании. Таким образом, гренландский премьер прокомментировал заявления избранного президента США Дональда Трампа о его желании «приобрести» крупнейший в мире остров. Эгеде заявил, что Гренландия открыта для сотрудничества с США, но ее судьбу будут решать местные жители.

Добавим

В 2009 году после референдума Копенгаген принял Закон о самоуправлении Гренландии, расширив ее автономию. В новогоднем обращении-2025 Эгеде анонсировал подготовку проекта конституции острова.

«Уже началась работа по созданию основ Гренландии как независимого государства в рамках возможностей и положений, предусмотренных Законом о самоуправлении», - добавил он.

Фредериксен назвала стремление Гренландии к независимости «легитимным и понятным», а интерес США к автономной территории - «положительным». Однако она также подчеркнула, что хотела бы сохранить целостность Королевства Дания, включающего, кроме Гренландии, еще одну автономную территорию - Фарерские острова.

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Премьеры Дании и Гренландии заявили, что хотят поговорить с Трампом лично. На днях на остров прилетел сын избранного президента США Дональд Трамп-младший. Он встретился с местными жителями и написал в соцсетях, что Гренландия якобы «любит Америку и Трампа».

Контекст

Гренландия - самый большой в мире остров площадью 2,1 млн. кв. км. Но его население - всего около 56 тысяч человек. Он стал датской колонией в XVIII веке. После референдума 1979 года Гренландия стала самоуправляемой автономией в составе Дании.