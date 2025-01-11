Дания отправила личные сообщения команде Трампа по поводу Гренландии - СМИ

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 113236 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 150117 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 143551 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 171321 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 119963 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 113498 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 107240 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 90896 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107525 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121259 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной сбили 47 из 74 вражеских дронов

Над Украиной сбили 47 из 74 вражеских дронов

 • 25076 просмотра
Более 60 подозрений объявили после 600 обысков из-за схем выезда мужчин за границу

Более 60 подозрений объявили после 600 обысков из-за схем выезда мужчин за границу

 • 38022 просмотра
Пентагон: следующей администрации передадут $4 млрд неиспользованных средств для Украины

Пентагон: следующей администрации передадут $4 млрд неиспользованных средств для Украины

 • 51712 просмотра
Число погибших дельфинов после разлива мазута в Керченском проливе почти удвоилось

Число погибших дельфинов после разлива мазута в Керченском проливе почти удвоилось

 • 27957 просмотра
Байден указал на важность дальнейшей поддержки Украины

Байден указал на важность дальнейшей поддержки Украины

 • 26875 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 113236 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 150117 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 107595 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 171321 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 122381 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 92188 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 111295 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 119223 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 126581 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 124649 просмотра
Актуальное
Дания отправила личные сообщения команде Трампа по поводу Гренландии - СМИ

Дания отправила личные сообщения команде Трампа по поводу Гренландии - СМИ

Киев  •  УНН

 • 897 просмотра

Read in English

Датское правительство направило сообщения команде Трампа о готовности обсудить усиление безопасности в Гренландии. Дания подчеркивает, что остров не продается, но открыта к диалогу о расширении военного присутствия США.

Дания в последние дни отправляла личные сообщения команде избранного президента США Трампа, выражая готовность обсудить укрепление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове. Об этом сообщили Axios два источника, осведомленных об этом вопросе, передает УНН.

Издание отмечает, что отказ Трампа исключить военную силу для взятия под контроль Гренландии был фактически угрозой вторжения в давнего союзника НАТО. Эти комментарии застали Копенгаген и многие другие европейские столицы врасплох.

Гренландия (население 56 000 человек) в значительной степени автономна, но Дания сохраняет ответственность за оборону.

Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией — крупнейшим островом в мире — необходим для национальной безопасности США по отношению к России и Китаю. Его сын Дон-младший посетил Гренландию на этой неделе.

Изменение климата открывает Арктику для конкуренции между сверхдержавами, а также может облегчить освоение минеральных богатств Гренландии.

Добавим

Axios пишет, что датское правительство хочет убедить Трампа, в том числе посредством сообщений, переданных его советникам на этой неделе, что его проблемы безопасности можно решить, не заявляя Гренландию в собственность США.

Один европейский дипломат сказал Axios, что Дания широко рассматривается как один из ближайших союзников США в ЕС, и никто не мог себе представить, что это будет первая страна, с которой Трамп начнет драку.

В то же время, источники сообщили, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США, и попросили членов команды Трампа разъяснить, что именно имел в виду избранный президент в своих комментариях ранее на этой неделе.

В сообщениях, переданных команде Трампа, датское правительство ясно дало понять, что Гренландия не продается, но выразило готовность обсудить любые другие запросы США относительно острова, сообщили источники.

У США уже есть военная база на Гренландии и соглашение с Данией от 1951 года о защите острова, в соответствии с которым можно было бы легко обсудить увеличение численности американских войск.

Датские официальные лица уже заявили, что они изучают дальнейшие меры по увеличению инвестиций в военную инфраструктуру и возможности в Гренландии, консультируясь с гренландским правительством.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
daniyaДания
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы