Дания отправила личные сообщения команде Трампа по поводу Гренландии - СМИ

Дания в последние дни отправляла личные сообщения команде избранного президента США Трампа, выражая готовность обсудить укрепление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове. Об этом сообщили Axios два источника, осведомленных об этом вопросе, передает УНН.

Издание отмечает, что отказ Трампа исключить военную силу для взятия под контроль Гренландии был фактически угрозой вторжения в давнего союзника НАТО. Эти комментарии застали Копенгаген и многие другие европейские столицы врасплох.

Гренландия (население 56 000 человек) в значительной степени автономна, но Дания сохраняет ответственность за оборону.

Трамп неоднократно заявлял, что контроль над Гренландией — крупнейшим островом в мире — необходим для национальной безопасности США по отношению к России и Китаю. Его сын Дон-младший посетил Гренландию на этой неделе.

Изменение климата открывает Арктику для конкуренции между сверхдержавами, а также может облегчить освоение минеральных богатств Гренландии.

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Axios пишет, что датское правительство хочет убедить Трампа, в том числе посредством сообщений, переданных его советникам на этой неделе, что его проблемы безопасности можно решить, не заявляя Гренландию в собственность США.

Один европейский дипломат сказал Axios, что Дания широко рассматривается как один из ближайших союзников США в ЕС, и никто не мог себе представить, что это будет первая страна, с которой Трамп начнет драку.

В то же время, источники сообщили, что датское правительство хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США, и попросили членов команды Трампа разъяснить, что именно имел в виду избранный президент в своих комментариях ранее на этой неделе.

В сообщениях, переданных команде Трампа, датское правительство ясно дало понять, что Гренландия не продается, но выразило готовность обсудить любые другие запросы США относительно острова, сообщили источники.

У США уже есть военная база на Гренландии и соглашение с Данией от 1951 года о защите острова, в соответствии с которым можно было бы легко обсудить увеличение численности американских войск.

Датские официальные лица уже заявили, что они изучают дальнейшие меры по увеличению инвестиций в военную инфраструктуру и возможности в Гренландии, консультируясь с гренландским правительством.