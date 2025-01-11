Данія надіслала особисті повідомлення команді Трампа щодо Гренландії - ЗМІ
Київ • УНН
Данський уряд надіслав повідомлення команді Трампа про готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії. Данія підкреслює, що острів не продається, але відкрита до діалогу про розширення військової присутності США.
Данія останніми днями надсилала особисті повідомлення команді обраного президента США Трампа, висловлюючи готовність обговорити зміцнення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності США на острові. Про це повідомили Axios два джерела, обізнаних про це питання, передає УНН.
Видання зазначає, що відмова Трампа виключити військову силу для взяття під контроль Гренландії була фактично загрозою вторгнення до давнього союзника НАТО. Ці коментарі застали Копенгаген і багато інших європейських столиць зненацька.
Гренландія (населення 56 000 осіб) значною мірою автономна, але Данія зберігає відповідальність за оборону.
Трамп неодноразово заявляв, що контроль над Гренландією - найбільшим островом у світі - необхідний для національної безпеки США щодо росії та Китаю. Його син Дон-молодший відвідав Гренландію цього тижня.
Зміна клімату відкриває Арктику для конкуренції між наддержавами, а також може полегшити освоєння мінеральних багатств Гренландії.
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Axios пише, що данський уряд хоче переконати Трампа, зокрема за допомогою повідомлень, переданих його радникам цього тижня, що його проблеми безпеки можна вирішити, не заявляючи Гренландію у власність США.
Один європейський дипломат сказав Axios, що Данію широко розглядають як одного з найближчих союзників США в ЄС, і ніхто не міг собі уявити, що це буде перша країна, з якою Трамп почне бійку.
Водночас джерела повідомили, що данський уряд хоче уникнути публічного зіткнення з новою адміністрацією США, і попросили членів команди Трампа роз'яснити, що саме мав на увазі обраний президент у своїх коментарях раніше цього тижня.
У повідомленнях, переданих команді Трампа, данський уряд ясно дав зрозуміти, що Гренландія не продається, але висловив готовність обговорити будь-які інші запити США щодо острова, повідомили джерела.
У США вже є військова база на Гренландії та угода з Данією від 1951 року про захист острова, відповідно до якої можна було б легко обговорити збільшення чисельності американських військ.
Данські офіційні особи вже заявили, що вони вивчають подальші заходи щодо збільшення інвестицій у військову інфраструктуру і можливості в Гренландії, консультуючись із гренландським урядом.