Трамп снова заговорил о Гренландии: напряжение между США и Данией растет
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности включения Гренландии в состав США для «защиты свободного мира».
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности включения Гренландии в состав Соединенных Штатов. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.
Детали
Трамп подчеркнул, что видит будущее Гренландии в составе США, отметив, что это отвечает интересам «защиты свободного мира». Новоизбранный президент подчеркнул, что только Америка может гарантировать свободу жителям острова, тогда как Дания, по его словам, не способна обеспечить аналогичные возможности.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и лидер правительства Гренландии Муте Буруп Эгеде уже заявили, что остров не продается. Они категорически отвергли любые намерения по передаче территории.
Гренландия, которая официально остается частью Королевства Дания, получила значительную автономию в последние десятилетия. Остров покинул Европейское сообщество в 1985 году, хотя Дания остается членом ЕС.
На территории Гренландии расположена стратегическая база космических сил США, что придает международный вес этому региону. В то же время международное право признало остров частью Дании еще в 1933 году, что делает перспективу любого перераспределения суверенитета маловероятной.
Гренландия хочет быть независимым государством - премьер11.01.25, 20:52 • 24656 просмотров