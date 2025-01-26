Маск натякнув на перейменування Ла-Маншу на честь Джорджа Вашингтона

Американський бізнесмен Ілон Маск натякнув на перейменування протоки Ла-Манш на "Канал Джорджа Вашингтона". Про це Маск написав у своїй соцмережі Х, передає УНН.

Нова назва для вод, що розділяють Англію та Францію - написав Маск.

Він опублікував карту, на якій замість протоки Ла-Манш написана назва "Канал Джорджа Вашингтона" за ім'ям першого президента США.

Користувачі в коментарях неоднозначно прийняли ідею Маска. Зокрема, французький політик, депутат Європейського парламенту Ентоні Сміт назвав Маска нацистом, а деякі з користувачів назвали його "дурнем, якому слід займатися своїми справами", бідним клоуном, сепаратистом тощо.

Деякі з користувачів задаються питаннями, для чого тепер ця одержимість змінювати назви географічних орієнтирів, а також закликають поважати інші країни з історією та культурою.

Ба більше, користувачі пропонують Маску повернути Франції території Нової Франції - загальна назва французьких володінь у Північній Америці, в тому числі до якої входили американські штати Луїзіана, Міссісіппі, Арканзас, Північна та Південна Дакоти, Айова, Канзас, Міссурі, Монтана, Небраска та Оклахома.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку на Затоку Америки. Відтепер така назва повинна використовуватися на всіх нових картах і документах.

Трамп висловив впевненість у можливості включення Гренландії до складу США для "захисту вільного світу".