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Маск натякнув на перейменування Ла-Маншу на честь Джорджа Вашингтона

Маск натякнув на перейменування Ла-Маншу на честь Джорджа Вашингтона

Київ • УНН

 • 81870 перегляди

Ілон Маск опублікував карту з новою назвою протоки між Англією та Францією - "Канал Джорджа Вашингтона". Пропозиція викликала обурення серед користувачів та європейських політиків.

Американський бізнесмен Ілон Маск натякнув на перейменування протоки Ла-Манш на "Канал Джорджа Вашингтона". Про це Маск написав у своїй соцмережі Х, передає УНН.

Нова назва для вод, що розділяють Англію та Францію 

- написав Маск.

Він опублікував карту, на якій замість протоки Ла-Манш написана назва "Канал Джорджа Вашингтона" за ім'ям першого президента США.

Користувачі в коментарях неоднозначно прийняли ідею Маска. Зокрема, французький політик, депутат Європейського парламенту Ентоні Сміт назвав Маска нацистом, а деякі з користувачів назвали його "дурнем, якому слід займатися своїми справами", бідним клоуном, сепаратистом тощо.

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Деякі з користувачів задаються питаннями, для чого тепер ця одержимість змінювати назви географічних орієнтирів, а також закликають поважати інші країни з історією та культурою.

Ба більше, користувачі пропонують Маску повернути Франції території Нової Франції - загальна назва французьких володінь у Північній Америці, в тому числі до якої входили американські штати Луїзіана, Міссісіппі, Арканзас, Північна та Південна Дакоти, Айова, Канзас, Міссурі, Монтана, Небраска та Оклахома.

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Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп перейменував Мексиканську затоку на Затоку Америки. Відтепер така назва повинна використовуватися на всіх нових картах і документах.

Трамп висловив впевненість у можливості включення Гренландії до складу США для "захисту вільного світу".

Павло Башинський

Павло Башинський

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