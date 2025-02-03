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Рубіо провів "відверту бесіду" з президентом Панами: про канал теж поговорили

Київ • УНН

 • 23738 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з президентом Панами після заяв Трампа про намір повернути контроль над каналом. Основною темою став зростаючий вплив Китаю в регіоні.

Держсекретар США Марко Рубіо провів «відверту і шанобливу бесіду» з президентом Панами Хосе Раулем Муліно в неділю, сказав головний дипломат США. Переговори відбулися після того, як президент США Дональд Трамп відновив свою погрозу захопити контроль над Панамським каналом, передає УНН з посиланням на CNN.

«Як президент висловився, коли ми передали канал, ми передали його Панамі. Ми не передали його Китаю», - сказав Рубіо в Сальвадорі в понеділок.

«У нас є договірне зобов'язання захищати канал, якщо на нього буде здійснено напад, але наш флот платить збори за прохід ним», - сказав він. «Тому я висловив розчарування з приводу цих речей».

«Я думаю, що це був хороший візит», - сказав він, але визнав, що “це делікатне питання для Панами”.

«Ми не хочемо мати ворожі або негативні відносини з Панамою», - сказав Рубіо.

Додамо

У неділю Трамп повторив свою клятву «повернути» Панамський канал, попередивши про «потужні» дії США у зв'язку із загостренням дипломатичної суперечки з цією центральноамериканською країною з приводу присутності Китаю навколо цього життєво важливого водного шляху.

США стурбовані впливом Китаю на Панамський канал: що відбувається29.01.2025, 03:07 • 31360 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
panamaПанама
donald-trampДональд Трамп
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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