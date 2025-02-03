Рубио провел "откровенную беседу" с президентом Панамы: о канале тоже поговорили

Госсекретарь США Марко Рубио провел "откровенную и уважительную беседу" с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино в воскресенье, сказал главный дипломат США. Переговоры состоялись после того, как президент США Дональд Трамп возобновил свою угрозу захватить контроль над Панамским каналом, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Как президент выразился, когда мы передали канал, мы передали его Панаме. Мы не передали его Китаю", — сказал Рубио в Сальвадоре в понедельник.

"У нас есть договорное обязательство защищать канал, если он подвергнется нападению, но наш флот платит сборы за проход по нему", — сказал он. "Поэтому я выразил разочарование по поводу этих вещей".

"Я думаю, что это был хороший визит", — сказал он, но признал, что "это деликатный вопрос для Панамы".

"Мы не хотим иметь враждебные или негативные отношения с Панамой", — сказал Рубио.

Добавим

В воскресенье Трамп повторил свою клятву "вернуть" Панамский канал, предупредив о "мощных" действиях США в связи с обостряющимся дипломатическим спором с этой центральноамериканской страной по поводу присутствия Китая вокруг этого жизненно важного водного пути.

США обеспокоены влиянием Китая на Панамский канал: что происходит