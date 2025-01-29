США обеспокоены влиянием Китая на Панамский канал: что происходит
Киев • УНН
Группа сенаторов США выразила обеспокоенность относительно растущего влияния Китая на Панамский канал. Американские власти рассматривают меры контроля, включая возможные штрафы для панамских судов.
Двухпартийная группа сенаторов США проявила обеспокоенность относительно растущего влияния Китая на Панамский канал, который является важной артерией для международной торговли. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Панамский канал является ключевым элементом в торговле Соединенных Штатов, в частности, более 40% контейнерных перевозок из США проходят через него каждый год. Это делает регион важным для глобальной экономики. При этом существуют опасения относительно возможных попыток Китая использовать свое влияние для мониторинга и даже ограничения доступа к каналу, что может нарушить стабильность торговых путей.
Американские власти рассматривают различные способы контроля за ситуацией, включая возможность введения штрафов для судов, находящихся под панамским флагом, заходящих в американские порты. Сенаторы призывают к усиленному сотрудничеству между США и Панамой, чтобы укрепить инфраструктуру канала и обеспечить его бесперебойное функционирование.
Несмотря на эти призывы, ситуация остается сложной, ведь недавние заявления президента Дональда Трампа о намерении «вернуть» канал вызвали критику и недоразумения среди латиноамериканских стран, поскольку этот вопрос затрагивает суверенитет Панамы как союзника.
Забираем его обратно: Трамп о Панамском канале20.01.25, 20:19 • 86521 просмотр