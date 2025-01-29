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США стурбовані впливом Китаю на Панамський канал: що відбувається

США стурбовані впливом Китаю на Панамський канал: що відбувається

Київ • УНН

 • 31360 перегляди

Група сенаторів США висловила занепокоєння щодо зростаючого впливу Китаю на Панамський канал. Американська влада розглядає заходи контролю, включаючи можливі штрафи для панамських суден.

Двопартійна група сенаторів США виявила стурбованість щодо зростаючого впливу Китаю на Панамський канал, який є важливою артерією для міжнародної торгівлі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Панамський канал є ключовим елементом у торгівлі Сполучених Штатів, зокрема, більше 40% контейнерних перевезень з США проходять через нього щороку. Це робить регіон важливим для глобальної економіки. При цьому існують побоювання щодо можливих спроб Китаю використати свій вплив для моніторингу та навіть обмеження доступу до каналу, що може порушити стабільність торгових шляхів. 

Американські влади розглядають різні способи контролю за ситуацією, включаючи можливість введення штрафів для суден, що перебувають під панамським прапором, що заходять в американські порти. Сенатори закликають до посиленої співпраці між США та Панамою, аби зміцнити інфраструктуру каналу та забезпечити його безперебійне функціонування.

Попри ці заклики, ситуація залишається складною, адже нещодавні заяви президента Дональда Трампа про намір "повернути" канал викликали критику і непорозуміння серед латиноамериканських країн, оскільки це питання зачіпає суверенітет Панами як союзника.

Забираємо його назад: Трамп про Панамський канал20.01.25, 20:19 • 86932 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
panamaПанама
donald-trampДональд Трамп
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

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