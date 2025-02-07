Панама виходить з китайського проєкту "Один пояс, один шлях"

ukenru
Ексклюзив
09:17 • 913 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 59269 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 113708 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 147871 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 206071 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167338 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149756 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124473 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109621 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103695 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 112824 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 115819 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 109142 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 114860 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 108803 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 165078 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 163777 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 296577 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 324674 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 259870 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 32944 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 37680 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 109142 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 88710 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 116631 перегляди
Актуальне
Панама виходить з китайського проєкту "Один пояс, один шлях"

Панама виходить з китайського проєкту "Один пояс, один шлях"

Київ • УНН

 • 42124 перегляди

Панама офіційно заявила про вихід з глобальної китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", підписаної у 2017 році. Рішення співпало з візитом держсекретаря США та викликало критику з боку Китаю.

Панама офіційно заявила про вихід із глобального інфраструктурного проєкту Китаю "Один пояс, один шлях". Про це повідомляє Президент країни Хосе Рауль Муліно, передає УНН.

Деталі

Дипломатичні представники Панами вже подали офіційне повідомлення про вихід із меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у 2017 році. Влада країни переглядає раніше укладені угоди, аналізуючи їх вплив на економіку та стратегічні інтереси.

Рішення Панами ухвалене на тлі занепокоєння з боку США щодо зростання китайського впливу в регіоні. Особливу увагу привернув Панамський канал, який є ключовою транспортною артерією світової торгівлі. Вашингтон неодноразово висловлював стурбованість через китайські інвестиції в цей інфраструктурний об'єкт.

На сьогодні Китай не має прямого контролю над каналом, але китайські компанії беруть участь у будівництві інфраструктурних об'єктів та управлінні портами. Панамська влада розпочала аудит діяльності китайських операторів, заявляючи про готовність реагувати на можливі порушення, але виключає можливість одностороннього розірвання діючих контрактів.

Вихід Панами з ініціативи Китаю співпав із візитом державного секретаря США Марко Рубіо, який провів зустріч із президентом Муліно. Американська сторона назвала це рішення важливим кроком у протидії впливу Пекіна в Латинській Америці.

У відповідь Китай висловив жаль через вихід Панами з проєкту та розкритикував позицію США, звинувативши Вашингтон у втручанні у внутрішні справи суверенних держав. Китайські представники наполягають, що ініціатива "Один пояс, один шлях" спрямована на економічний розвиток та співпрацю, а не на політичний тиск.

Панама відкидає вимоги США щодо безкоштовного проходу через канал 06.02.25, 14:44 • 25894 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
panamaПанама
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами