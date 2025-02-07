Панама виходить з китайського проєкту "Один пояс, один шлях"

Панама офіційно заявила про вихід із глобального інфраструктурного проєкту Китаю "Один пояс, один шлях". Про це повідомляє Президент країни Хосе Рауль Муліно, передає УНН.

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Дипломатичні представники Панами вже подали офіційне повідомлення про вихід із меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у 2017 році. Влада країни переглядає раніше укладені угоди, аналізуючи їх вплив на економіку та стратегічні інтереси.

Рішення Панами ухвалене на тлі занепокоєння з боку США щодо зростання китайського впливу в регіоні. Особливу увагу привернув Панамський канал, який є ключовою транспортною артерією світової торгівлі. Вашингтон неодноразово висловлював стурбованість через китайські інвестиції в цей інфраструктурний об'єкт.

На сьогодні Китай не має прямого контролю над каналом, але китайські компанії беруть участь у будівництві інфраструктурних об'єктів та управлінні портами. Панамська влада розпочала аудит діяльності китайських операторів, заявляючи про готовність реагувати на можливі порушення, але виключає можливість одностороннього розірвання діючих контрактів.

Вихід Панами з ініціативи Китаю співпав із візитом державного секретаря США Марко Рубіо, який провів зустріч із президентом Муліно. Американська сторона назвала це рішення важливим кроком у протидії впливу Пекіна в Латинській Америці.

У відповідь Китай висловив жаль через вихід Панами з проєкту та розкритикував позицію США, звинувативши Вашингтон у втручанні у внутрішні справи суверенних держав. Китайські представники наполягають, що ініціатива "Один пояс, один шлях" спрямована на економічний розвиток та співпрацю, а не на політичний тиск.

Панама відкидає вимоги США щодо безкоштовного проходу через канал