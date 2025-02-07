Панама выходит из китайского проекта "Один пояс, один путь"
Киев • УНН
Панама официально заявила о выходе из глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь", подписанной в 2017 году. Решение совпало с визитом госсекретаря США и вызвало критику со стороны Китая.
Панама официально заявила о выходе из глобального инфраструктурного проекта Китая "Один пояс, один путь". Об этом сообщает Президент страны Хосе Рауль Мулино, передает УНН.
Детали
Дипломатические представители Панамы уже подали официальное уведомление о выходе из меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2017 году. Власти страны пересматривают ранее заключенные соглашения, анализируя их влияние на экономику и стратегические интересы.
Решение Панамы принято на фоне беспокойства со стороны США относительно роста китайского влияния в регионе. Особое внимание привлек Панамский канал, который является ключевой транспортной артерией мировой торговли. Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность из-за китайских инвестиций в этот инфраструктурный объект.
На сегодня Китай не имеет прямого контроля над каналом, но китайские компании участвуют в строительстве инфраструктурных объектов и управлении портами. Панамские власти начали аудит деятельности китайских операторов, заявляя о готовности реагировать на возможные нарушения, но исключают возможность одностороннего расторжения действующих контрактов.
Выход Панамы по инициативе Китая совпал с визитом государственного секретаря США Марко Рубио, который провел встречу с президентом Мулино. Американская сторона назвала это решение важным шагом в противодействии влиянию Пекина в Латинской Америке.
В ответ Китай выразил сожаление из-за выхода Панамы из проекта и раскритиковал позицию США, обвинив Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Китайские представители настаивают, что инициатива "Один пояс, один путь" направлена на экономическое развитие и сотрудничество, а не на политическое давление.
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