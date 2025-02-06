Панама отвергает требования США относительно бесплатного прохода через канал

Администрация Панамского канала заявляет, что не освобождала американские корабли от уплаты сборов.

Передает УНН со ссылкой на Reuters и ВВС.

Администрация Панамского канала опровергла заявление Государственного департамента США о том, что правительственные суда США смогут пересекать канал без уплаты сборов.

Такой ответ, скорее всего, усилит напряженность в отношениях с Соединенными Штатами, особенно после того, как президент Дональд Трамп пригрозил восстановить контроль над переходом.

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Управление канала, автономное агентство, которое контролируется панамским правительством, заявило, что оно не вносило никаких изменений в отношении сбора сборов или прав на пересечение канала, добавив, что его заявление было прямым ответом на обвинения США.

Контекст

Панамский канал был одним из самых обсуждаемых вопросов новой администрацией США после того, как Дональд Трамп выразил намерение восстановить контроль над объектами, утверждая, что Китай получил преференции. 82-километровый канал, который соединяет Атлантический и Тихий океаны, был построен в начале 20 века США, но с 1999 года он контролируется Панамой через независимый орган, который гарантирует нейтралитет его управления.

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Во время своего визита в Панаму на прошлой неделе Рубио заявил, что необходимы «немедленные изменения» для борьбы с, по его словам, «влиянием и контролем» Китая над каналом. Во время встречи с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино и главой Администрации Панамского канала Рикаурте Васкесом Моралесом Рубио сказал, что США могут принять меры, если предполагаемые нарушения нейтралитета канала будут продолжаться.

Панамские власти отвергают обвинения в преференциях, предоставленных Китаю, но показали, что открыты к диалогу с Вашингтоном, а Мулино даже пообещал вывести страну из «Нового шелкового пути» (транспортный маршрут для перемещения железнодорожных грузов и пассажиров по суше от промышленных центров Китая в Европу - ред.

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