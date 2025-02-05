Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа
Киев • УНН
Премьер Гренландии Муте Эгеде объявил о досрочных парламентских выборах 11 марта. Главными вопросами кампании станут независимость от Дании и защита от претензий США, при этом большинство населения поддерживает идею суверенитета.
Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде призвал провести голосование в гренландский парламент 11 марта - почти на месяц раньше предусмотренного законом крайнего срока. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.
Детали
По информации издания, Муте Эгеде отметил, что Дания как страна переживает беспрецедентное и сложное время.
Не время нам разделяться. Мы имеем большую ответственность перед нашей страной, включая возможности сотрудничества и встреч
Ожидается, что ключевой темой предвыборной кампании станет не только защита от посягательств президента США, но и вопрос независимости острова от Дании.
Отмечается, что согласно опросам, большинство населения поддерживают идею полного суверенитета. Датские законы предусматривают, что Гренландия имеет право стать самостоятельной, если это желание будет подкреплено результатами референдума. В то же время, около 28% заявили, что проголосуют против независимости.
Опрос также показал, что 45% людей не хотели бы независимости, если бы это негативно сказалось на уровне жизни, что подчеркивает, что дальнейший путь к ней остается непонятным
На острове есть огромные неиспользованные минеральные ресурсы, и его экономика зависит от рыболовства и ежегодных субсидий от Дании.
Напомним
Лидеры ЕС поддерживают территориальную целостность Дании и выступают против планов США по Гренландии. НАТО предлагает усилить военное присутствие в арктическом регионе с участием северных союзников.
Генсек НАТО оправдал интерес Трампа к Гренландии03.02.25, 15:27 • 24488 просмотров