Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде призвал провести голосование в гренландский парламент 11 марта - почти на месяц раньше предусмотренного законом крайнего срока. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Детали

По информации издания, Муте Эгеде отметил, что Дания как страна переживает беспрецедентное и сложное время.

Не время нам разделяться. Мы имеем большую ответственность перед нашей страной, включая возможности сотрудничества и встреч

Ожидается, что ключевой темой предвыборной кампании станет не только защита от посягательств президента США, но и вопрос независимости острова от Дании.

Отмечается, что согласно опросам, большинство населения поддерживают идею полного суверенитета. Датские законы предусматривают, что Гренландия имеет право стать самостоятельной, если это желание будет подкреплено результатами референдума. В то же время, около 28% заявили, что проголосуют против независимости.

Опрос также показал, что 45% людей не хотели бы независимости, если бы это негативно сказалось на уровне жизни, что подчеркивает, что дальнейший путь к ней остается непонятным