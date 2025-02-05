Гренландія призначила дострокові вибори на тлі інтересу Трампа

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Прем'єр Гренландії Муте Егеде оголосив про дострокові парламентські вибори 11 березня. Головними питаннями кампанії стануть незалежність від Данії та захист від претензій США, при цьому більшість населення підтримує ідею суверенітету.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде закликав провести голосування до гренландського парламенту 11 березня - майже на місяць раніше передбаченого законом крайнього терміну. Про це інформує УНН з посиланням на видання The Guardian.

Деталі

За інформацією видання, Муте Егеде відзначив, що Данія як країна переживає безпрецедентний і складний час.

Не час нам розділятися. Ми маємо велику відповідальність перед нашою країною, включаючи можливості співпраці та зустрічей

- сказав політик.

Очікується, що ключовою темою передвиборчої кампанії стане не лише захист від зазіхань президента США, але й питання незалежності острова від Данії.

Зазначається, що згідно з опитуваннями, більшість населення підтримують ідею повного суверенітету. Данські закони передбачають, що Гренландія має право стати самостійною, якщо це бажання буде підкріплене результатами референдуму. Водночас, близько 28% заявили, що проголосують проти незалежності.

Опитування також показало, що 45% людей не хотіли б незалежності, якби це негативно позначилося на рівні життя, що наголошує на тому, що подальший шлях до неї залишається незрозумілим

- йдеться у дописі The Guardian.

На острові є величезні невикористані мінеральні ресурси, та його економіка залежить від рибальства та щорічних субсидій від Данії.

Нагадаємо

Лідери ЄС підтримують територіальну цілісність Данії та виступають проти планів США щодо Гренландії. НАТО пропонує посилити військову присутність в арктичному регіоні за участю північних союзників.

Генсек НАТО виправдав інтерес Трампа до Гренландії03.02.25, 15:27 • 26575 переглядiв

Віта Зеленецька

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