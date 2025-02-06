Панама відкидає вимоги США щодо безкоштовного проходу через канал

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Адміністрація Панамського каналу спростувала заяву США про звільнення американських кораблів від зборів. Ситуація загострюється на тлі заяв Трампа про відновлення контролю над каналом та звинувачень щодо китайського впливу.

Адміністрація Панамського каналу заявляє, що не звільняла американські кораблі від сплати зборів.

Передає УНН із посиланням на Reuters та ВВС.

Адміністрація Панамського каналу спростувала заяву Державного департаменту США про те, що урядові судна США зможуть перетинати канал без сплати зборів.

Така відповідь, швидше за все, посилить напруженість у відносинах зі Сполученими Штатами, особливо після того, як президент Дональд Трамп пригрозив відновити контроль над переходом.

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Управління каналу, автономне агентство, яке контролюється панамським урядом, заявило, що воно не вносило жодних змін щодо збору зборів або прав на перетин каналу, додавши, що його заява була прямою відповіддю на звинувачення США.

Контекст

Панамський канал був одним із найбільш обговорюваних питань новою адміністрацією США після того, як Дональд Трамп висловив намір відновити контроль над об’єктами, стверджуючи, що Китай отримав преференції. 82-кілометровий канал, який з'єднує Атлантичний і Тихий океани, був побудований на початку 20 століття США, але з 1999 року він контролюється Панамою через незалежний орган, який гарантує нейтралітет його управління.

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Під час свого візиту до Панами минулого тижня Рубіо заявив, що необхідні "негайні зміни" для боротьби з, за ​​його словами, "впливом і контролем" Китаю над каналом. Під час зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно та головою Адміністрації Панамського каналу Рікаурте Васкесом Моралесом Рубіо сказав, що США можуть вжити заходів, якщо передбачувані порушення нейтралітету каналу триватимуть.

Панамська влада відкидає звинувачення в преференціях, наданих Китаю, але показала, що відкрита до діалогу з Вашингтоном, а Муліно навіть пообіцяв вивести країну з "Нового шовкового шляху" (транспортний маршрут для переміщення залізничних вантажів і пасажирів суходолом від промислових центрів Китаю до Європи - ред.).

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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