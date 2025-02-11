Трамп провел разговор с лидером Китая после инаугурации: о чем говорили

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно имел разговор с председателем Китая Си Цзиньпином после своей инаугурации. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Однако он не поделился подробностями относительно тем, обсуждаемых во время их беседы. Трамп отметил, что также общался с представителями китайского правительства и подчеркнул, что между ними с Си установлены хорошие личные отношения.

Информация о точном времени звонка и его содержании не была предоставлена. Ранее Трамп выражал желание избегать поспешных переговоров с Китаем, в частности из-за возможного ослабления торговой напряженности между двумя крупнейшими мировыми экономиками. Торговые тарифы между США и Китаем остаются одной из основных тем для будущих переговоров.

Напомним

За несколько дней до этого разговора Китай принял новые торговые меры, включая пошлины на импорт из США, а также ввел контроль над рядом американских компаний, отреагировавших на пошлины, наложенные Вашингтоном. Напряженные отношения между США и Китаем сохраняются уже несколько лет, охватывая вопросы торговли, безопасности, Тайваня, прав человека и источников пандемии COVID-19.

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