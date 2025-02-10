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Это выдумка: советник Трампа раскритиковал эффективность USAID в противодействии влиянию Китая и РФ

Это выдумка: советник Трампа раскритиковал эффективность USAID в противодействии влиянию Китая и РФ

Киев  •  УНН

 • 9997 просмотра

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Майк Вальц заявил, что USAID не отвечал стратегическим интересам США и неэффективно использовал средства.

Новый советник Трампа по национальной безопасности Майк Вальц ответил на заявление бывшего администратора USAID, который назвал ошибочным закрытие "одного из самых мощных инструментов" сопротивления влиянию рф и КНР в мире.

Передает УНН со ссылкой на NBC.

Во время недавней встречи с прессой, Майк Вальц ответил на ряд вопросов, касающихся резонансной приостановки деятельности USAID.

В частности он ответил на обвинения бывшего представителя руководства USAID, что решение администрации Трампа о закрытии агентства фактически дает Китаю и России возможность расширить свое влияние на мировой арене, потому что именно USAID - был эффективным инструментом противодействия.

Майк Вальц считает это утверждение, об эффективности USAID таким, что не соответствует реальности  

Вот что ответил советник Трампа:

Нет, абсолютно нет. И на самом деле, ... о чем говорят президент Трамп, госсекретарь Рубио, Илон Маск, я и многие другие, кто работал с USAID. Слишком часто эти миссии и эти программы, во-первых, не соответствуют стратегическим интересам США, например, противостоянию с Китаем.

По словам Вальца, деятельность USAID не соответствовала стратегическим интересам США, а эффективность получения действительной помощи людям, которые в ней нуждались, была с его точки зрения - незначительной.

Часто, слишком часто, только центы из доллара действительно доходят до людей, которые в этом нуждаются. Между крупными подрядчиками, субподрядчиками, местными подрядчиками доллары используются неразумно. Мы должны внимательно посмотреть на это.

Мы должны действовать быстро. И это именно то, что мы делаем, отметил Вальц.

Он также привел пример того, что увидел, когда работал на Ближнем Востоке.

И лично я могу сказать вам, что я работал на Ближнем Востоке. Мы увидели радиостанцию с большой надписью "Построено Америкой USAID". Мы заходим внутрь, а там буквально мулла в черной чалме, которого поддерживает Иран, проповедует антиамериканскую ненависть. И все же ответственный офицер USAID сказал мне, как "зеленому берету": "Ну, мы просто строим радиостанции. Мы просто раздаем еду. Это наша работа - быть гуманитарными организациями". Нет, нам нужно переориентировать их миссию и привести ее в соответствие с внешнеполитическим видением президента.

Когда журналист заметил, что администрация Трампа фактически пытается разрушить все агентство. А также напомнил, что USAID боролся со СПИДом во всем мире, работал над искоренением полиомиелита, был крупнейшим в мире поставщиком помощи голодающим.

Вальц ответил следующее:

Ну, вполне разумно сказать: "Давайте приостановимся, а затем позволим этим ключевым программам взорваться и пройти", и это именно то, что мы делаем через процесс отказа. Мы выдали десятки и десятки таких отказов, чтобы позволить, например, таким вещам, как скрининг Эбола и другие программы, пройти. Итак, министр Рубио, как исполняющий обязанности администратора - и я считаю, что это вполне уместно, чтобы USAID было вроде бы подключено к Государственному департаменту и лучше согласовывалось с их миссией, а не просто распространяло деньги, знаете, такое себе арахисовое масло, которое распространяется по всему миру. Давайте изложим ключевые цели, ключевые цели. И по мере того, как эти отказы происходят, эти платежи происходят. 

Итак, это пауза, подчеркнул Вальц.

Я должен вам сказать, что президент готов быстро действовать. Он готов смело двигаться. И это то, что делает его команда.

- добавил чиновник

Напомним,

Администрация Трампа готовит масштабное сокращение штата USAID, оставив лишь 294 сотрудника из более чем 10 000. Решение угрожает глобальным программам гуманитарной помощи и борьбы с болезнями.

Федеральный судья США временно запретил администрации Трампа отправить 2200 сотрудников USAID в оплачиваемый отпуск. Суд принял сторону двух ассоциаций федеральных служащих, которые обжаловали решение о фактическом закрытии агентства.

США ввели санкции на сеть, которая способствует поставкам иранской нефти в Китай07.02.25, 10:55 • 22633 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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