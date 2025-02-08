Суддя заблокував рішення Трампа про відправку 2200 працівників USAID у відпустку

Федеральний суддя тимчасово заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа відправити 2200 співробітників американського агентства США з міжнародного розвитку (USAD) в оплачувану відпустку. Про це пише міжнародне інформаційне агенство Associated Press (АР), передає УНН.

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Associated Press повідомляє, що в п'ятницю, 07 лютого федеральний суддя заявив, що він розпорядиться тимчасово призупинити плани звільнення тисяч співробітників американського агентства США з міжнародного розвитку (USAD).

Окружний суддя США Карл Ніколс, кандидатуру якого висунув Трамп, став на бік двох асоціацій федеральних службовців, погодившись на призупинення планів відправлення 2200 службовців у оплачувану відпустку з півночі п'ятниці. Ніколс наголосив, що його наказ не є рішенням на прохання службовців скасувати стрімке знищення агентства адміністрацією - йдеться у дописі АР.

За інформацією Associated Press, Американська асоціація дипломатичної служби та Американська федерація державних службовців стверджують, що Трамп не має повноважень закрити шістдесятирічного агентства з надання допомоги без схвалення Конгресу. Демократичні законодавці висунули той самий аргумент.

"Адміністрація Трампа у п'ятницю швидко діяла, щоб буквально стерти назву агентства. Робітники на крані стерли назву з кам'яного фасаду його штаб-квартири у Вашингтоні. Вони використовували клейку стрічку, щоб заклеїти його на вивісці, та зняли прапори USAID. Хтось поставив букет квітів біля дверей", - додали в інформагенстві.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа готує масштабне скорочення штату USAID, залишивши лише 294 співробітники з понад 10 000. Рішення загрожує глобальним програмам гуманітарної допомоги та боротьби з хворобами.

Трамп звинуватив USAID у корупції та вимагає закрити агентство