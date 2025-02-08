Суддя заблокував рішення Трампа про відправку 2200 працівників USAID у відпустку
Київ • УНН
Федеральний суддя США тимчасово заборонив адміністрації Трампа відправити 2200 співробітників USAID у оплачувану відпустку. Суд став на бік двох асоціацій федеральних службовців, які оскаржили рішення про фактичне закриття агентства.
Федеральний суддя тимчасово заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа відправити 2200 співробітників американського агентства США з міжнародного розвитку (USAD) в оплачувану відпустку. Про це пише міжнародне інформаційне агенство Associated Press (АР), передає УНН.
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Associated Press повідомляє, що в п'ятницю, 07 лютого федеральний суддя заявив, що він розпорядиться тимчасово призупинити плани звільнення тисяч співробітників американського агентства США з міжнародного розвитку (USAD).
Окружний суддя США Карл Ніколс, кандидатуру якого висунув Трамп, став на бік двох асоціацій федеральних службовців, погодившись на призупинення планів відправлення 2200 службовців у оплачувану відпустку з півночі п'ятниці. Ніколс наголосив, що його наказ не є рішенням на прохання службовців скасувати стрімке знищення агентства адміністрацією
За інформацією Associated Press, Американська асоціація дипломатичної служби та Американська федерація державних службовців стверджують, що Трамп не має повноважень закрити шістдесятирічного агентства з надання допомоги без схвалення Конгресу. Демократичні законодавці висунули той самий аргумент.
"Адміністрація Трампа у п'ятницю швидко діяла, щоб буквально стерти назву агентства. Робітники на крані стерли назву з кам'яного фасаду його штаб-квартири у Вашингтоні. Вони використовували клейку стрічку, щоб заклеїти його на вивісці, та зняли прапори USAID. Хтось поставив букет квітів біля дверей", - додали в інформагенстві.
Нагадаємо
Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа готує масштабне скорочення штату USAID, залишивши лише 294 співробітники з понад 10 000. Рішення загрожує глобальним програмам гуманітарної допомоги та боротьби з хворобами.
Трамп звинуватив USAID у корупції та вимагає закрити агентство07.02.25, 23:06 • 28388 переглядiв