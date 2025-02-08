Судья заблокировал решение Трампа об отправке 2200 работников USAID в отпуск
Киев • УНН
Федеральный судья США временно запретил администрации Трампа отправить 2200 сотрудников USAID в оплачиваемый отпуск. Суд принял сторону двух ассоциаций федеральных служащих, которые обжаловали решение о фактическом закрытии агентства.
Федеральный судья временно запретил администрации президента США Дональда Трампа отправить 2200 сотрудников американского агентства США по международному развитию (USAD) в оплачиваемый отпуск. Об этом пишет международное информационное агенство Associated Press (АР), передает УНН.
Детали
Associated Press сообщает, что в пятницу, 07 февраля федеральный судья заявил, что он распорядится временно приостановить планы увольнения тысяч сотрудников американского агентства США по международному развитию (USAD).
Окружной судья США Карл Николс, кандидатуру которого выдвинул Трамп, стал на сторону двух ассоциаций федеральных служащих, согласившись на приостановление планов отправки 2200 служащих в оплачиваемый отпуск с полуночи пятницы. Николс подчеркнул, что его приказ не является решением по просьбе служащих отменить стремительное уничтожение агентства администрацией
По информации Associated Press, Американская ассоциация дипломатической службы и Американская федерация государственных служащих утверждают, что Трамп не имеет полномочий закрыть шестидесятилетнее агентство по оказанию помощи без одобрения Конгресса. Демократические законодатели выдвинули тот же аргумент.
"Администрация Трампа в пятницу быстро действовала, чтобы буквально стереть название агентства. Рабочие на кране стерли название с каменного фасада его штаб-квартиры в Вашингтоне. Они использовали клейкую ленту, чтобы заклеить его на вывеске, и сняли флаги USAID. Кто-то поставил букет цветов у дверей", - добавили в информагентстве.
Напомним
Ранее стало известно, что администрация Трампа готовит масштабное сокращение штата USAID, оставив лишь 294 сотрудника из более 10 000. Решение угрожает глобальным программам гуманитарной помощи и борьбы с болезнями.
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