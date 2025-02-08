Трамп обвинил USAID в коррупции и требует закрыть агентство
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о "беспрецедентном уровне коррупции" в USAID и призвал расформировать агентство. Президент не предоставил доказательств коррупции, а профсоюзы подали иск против его попытки распустить организацию.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил американское гуманитарное агентство USAID в коррупции и призвал немедленно его закрыть. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
Детали
В пятницу, 07 февраля Президент США Дональд Трамп заявил, что "коррупция достигла беспрецедентного уровня" в американском агентстве по международному развитию (USAID), и поэтому его необходимо расформировать.
Новости о USAID сводят с ума левых радикалов, и они не могут ничего с этим поделать. Способы, которыми тратились деньги, большинство из которых тратились мошеннически, совершенно непонятны. Такого уровня коррупции мы давно не видели. Закрыть его!
В то же время глава Белого дома не привел никаких конкретных доказательств коррупции.
Напомним
Профсоюзы подали иск против администрации Трампа из-за попытки распустить USAID и отправить 10 000 сотрудников в отпуск. Истцы утверждают, что действия президента неконституционны и приведут к гуманитарной катастрофе.
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