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Зеленский анонсировал выгодные контакты для мужчин 18-24 лет в ВСУ
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7 февраля, 14:58 • 103278 просмотра

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Трамп обвинил USAID в коррупции и требует закрыть агентство

Трамп обвинил USAID в коррупции и требует закрыть агентство

Киев  •  УНН

 • 1516 просмотра

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Дональд Трамп заявил о "беспрецедентном уровне коррупции" в USAID и призвал расформировать агентство. Президент не предоставил доказательств коррупции, а профсоюзы подали иск против его попытки распустить организацию.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил американское гуманитарное агентство USAID в коррупции и призвал немедленно его закрыть. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Детали

В пятницу, 07 февраля Президент США Дональд Трамп заявил, что "коррупция достигла беспрецедентного уровня" в американском агентстве по международному развитию (USAID), и поэтому его необходимо расформировать. 

Новости о USAID сводят с ума левых радикалов, и они не могут ничего с этим поделать. Способы, которыми тратились деньги, большинство из которых тратились мошеннически, совершенно непонятны. Такого уровня коррупции мы давно не видели. Закрыть его!

- говорится в заметке Президента США 

В то же время глава Белого дома не привел никаких конкретных доказательств коррупции. 

Напомним

Профсоюзы подали иск против администрации Трампа из-за попытки распустить USAID и отправить 10 000 сотрудников в отпуск. Истцы утверждают, что действия президента неконституционны и приведут к гуманитарной катастрофе.

Трамп планирует сократить USAID до 300 работников из 10 000: что происходит07.02.25, 04:02 • 30721 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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