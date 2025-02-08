Трамп обвинил USAID в коррупции и требует закрыть агентство

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил американское гуманитарное агентство USAID в коррупции и призвал немедленно его закрыть. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Детали

В пятницу, 07 февраля Президент США Дональд Трамп заявил, что "коррупция достигла беспрецедентного уровня" в американском агентстве по международному развитию (USAID), и поэтому его необходимо расформировать.

Новости о USAID сводят с ума левых радикалов, и они не могут ничего с этим поделать. Способы, которыми тратились деньги, большинство из которых тратились мошеннически, совершенно непонятны. Такого уровня коррупции мы давно не видели. Закрыть его!