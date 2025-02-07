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Трамп планирует сократить USAID до 300 работников из 10 000: что происходит

Трамп планирует сократить USAID до 300 работников из 10 000: что происходит

Киев  •  УНН

 • 4179 просмотра

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Администрация Трампа готовит масштабное сокращение штата USAID, оставив лишь 294 сотрудника из более 10 000. Решение угрожает глобальным программам гуманитарной помощи и борьбы с болезнями.

Администрация президента Дональда Трампа готовится к масштабному сокращению штата Агентства США по международному развитию (USAID), оставив в нем менее 300 сотрудников из более 10 000, которые работают во всем мире. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно плану, только 294 работника смогут сохранить свои должности, среди них только 12 останутся в африканском бюро и восемь - в азиатском. Это решение угрожает существованию агентства, которое играло ключевую роль в оказании гуманитарной помощи в мире, помогая миллионам людей.

Десятки сотрудников уже были отправлены в отпуск, сотни внутренних подрядчиков уволены, а важные программы помощи оказались под угрозой. Администрация сообщила, что в ближайшее время все нанятые непосредственно работники USAID будут отправлены в отпуск, а тысячи сотрудников, работающих за рубежом, отозваны.

Государственный департамент работает над определением программ, которые могут быть освобождены от полной остановки работы. Это решение имеет важное значение для глобальных усилий в борьбе с болезнями, предотвращении голода и преодолении бедности. Однако исполнительные партнеры USAID уже сталкиваются с финансовыми трудностями из-за распоряжения о прекращении деятельности.

Трамп вводит новые санкции против Международного уголовного суда07.02.25, 03:21 • 8000 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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