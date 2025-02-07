Трамп планирует сократить USAID до 300 работников из 10 000: что происходит

Администрация президента Дональда Трампа готовится к масштабному сокращению штата Агентства США по международному развитию (USAID), оставив в нем менее 300 сотрудников из более 10 000, которые работают во всем мире. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Согласно плану, только 294 работника смогут сохранить свои должности, среди них только 12 останутся в африканском бюро и восемь - в азиатском. Это решение угрожает существованию агентства, которое играло ключевую роль в оказании гуманитарной помощи в мире, помогая миллионам людей.

Десятки сотрудников уже были отправлены в отпуск, сотни внутренних подрядчиков уволены, а важные программы помощи оказались под угрозой. Администрация сообщила, что в ближайшее время все нанятые непосредственно работники USAID будут отправлены в отпуск, а тысячи сотрудников, работающих за рубежом, отозваны.

Государственный департамент работает над определением программ, которые могут быть освобождены от полной остановки работы. Это решение имеет важное значение для глобальных усилий в борьбе с болезнями, предотвращении голода и преодолении бедности. Однако исполнительные партнеры USAID уже сталкиваются с финансовыми трудностями из-за распоряжения о прекращении деятельности.

Трамп вводит новые санкции против Международного уголовного суда