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Це вигадка: радник Трампа розкритикував ефективність USAID у протидії впливу Китаю та рф

Київ • УНН

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Майк Вальц заявив, що USAID не відповідав стратегічним інтересам США та неефективно використовував кошти.

Новий радник Трампа з національної безпеки Майк Вальц відповів на заяву колишнього адміністратора USAID, який назвав хибним закриття "одного з найпотужніших інструментів" опору впливу рф і КНР у світі.

Передає УНН із посиланням на NBC.

Під час нещодавньої зустрічі з пресою, Майк Вальц відповів на низку питань, що стосувалися резонасної призупинки діяльності USAID.

Зокрема він відповів на звинувачення колишнього представника керівництва USAID, що рішення адміністрації Трампа про закриття агентства фактично дає Китаю та росії можливість розширити свій вплив на світовій арені, бо саме USAID - був ефективним інструментом протидидії.

Майк Вальц вважає твердження про ефективність USAID таким, що не відповідає реальності.

Ось що відповів радник Трампа:

Ні, абсолютно ні. І насправді, .. про що говорять президент Трамп, держсекретар Рубіо, Ілон Маск, я і багато інших, хто працював з USAID. Занадто часто ці місії і ці програми, по-перше, не відповідають стратегічним інтересам США, наприклад, протистоянню з Китаєм.

За словами Вальца, діяльність USAID не відповідала стратегічним інтересам США, а ефективність отримання дійсної допомоги людям, які її потребували, була з його точки зору - незначною.

Часто, занадто часто, лише центи з долара дійсно доходять до людей, які цього потребують. Між великими підрядниками, субпідрядниками, місцевими підрядниками долари використовуються нерозумно. Ми повинні уважно подивитися на це.

Ми повинні діяти швидко. І це саме те, що ми робимо, зазначив Вальц.

Він також навів приклад того, що побачив, коли працював на Близькому Сході.

І особисто я можу сказати вам, що я працював на Близькому Сході. Ми побачили радіостанцію з великим написом "Побудовано Америкою USAID". Ми заходимо всередину, а там буквально мулла в чорній чалмі, якого підтримує Іран, проповідує антиамериканську ненависть. І все ж відповідальний офіцер USAID сказав мені, як "зеленому берету": "Ну, ми просто будуємо радіостанції. Ми просто роздаємо їжу. Це наша робота - бути гуманітарними організаціями". Ні, нам потрібно переорієнтувати їхню місію і привести її у відповідність до зовнішньополітичного бачення президента.

Коли журналіст зауважив, що адміністрація Трампа фактично намагається зруйнувати все агентство. А також нагадав, що USAID боровся зі СНІДом у всьому світі, працював над викоріненням поліомієліту, був найбільшим у світі постачальником допомоги голодуючим.

Вальц відповів наступне:

Ну, цілком розумно сказати: "Давайте призупинимось, а потім дозволимо цим ключовим програмам вибухнути й пройти", і це саме те, що ми робимо через процес відмови. Ми видали десятки і десятки таких відмов, щоб дозволити, наприклад, таким речам, як скринінг Ебола та інші програми, пройти. Отже, міністре Рубіо, як виконуючий обов’язки адміністратора – і я вважаю, що це цілком доречно, щоб USAID було начебто підключено до Державного департаменту та краще узгоджувалося з їхньою місією, а не просто розповсюджувало гроші, знаєте, таке собі арахісове масло, яке поширюється по всьому світу. Давайте викладемо ключові цілі, ключові цілі. І в міру того, як ці відмови відбуваються, ці платежі відбуваються. 

Отже, це пауза, підкрелив Вальц.

Я маю вам сказати, що президент готовий швидко діяти. Він готовий сміливо рухатися. І це те, що робить його команда.

- додав посадовець

Нагадаємо

Адміністрація Трампа готує масштабне скорочення штату USAID, залишивши лише 294 співробітники з понад 10 000. Рішення загрожує глобальним програмам гуманітарної допомоги та боротьби з хворобами.

Федеральний суддя США тимчасово заборонив адміністрації Трампа відправити 2200 співробітників USAID у оплачувану відпустку. Суд став на бік двох асоціацій федеральних службовців, які оскаржили рішення про фактичне закриття агентства.

США наклали санкції на мережу, яка сприяє поставкам іранської нафти до Китаю07.02.25, 10:55 • 23209 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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