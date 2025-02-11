Трамп провів розмову з лідером Китаю після інавгурації: про що говорили

Президент США Дональд Трамп заявив, що нещодавно мав розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном після своєї інавгурації. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Однак він не поділився подробицями щодо тем, обговорених під час їхньої бесіди. Трамп зазначив, що також спілкувався з представниками китайського уряду і підкреслив, що між ними з Сі встановлені добрі особисті стосунки.

Інформації про точний час дзвінка та його зміст не було надано. Раніше Трамп висловлював бажання уникати поспішних переговорів із Китаєм, зокрема через можливе послаблення торговельної напруженості між двома найбільшими світовими економіками. Торгові тарифи між США та Китаєм залишаються однією з основних тем для майбутніх перемовин.

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За кілька днів до цієї розмови Китай ухвалив нові торгові заходи, включаючи мита на імпорт з США, а також запровадив контроль над рядом американських компаній, що відреагували на мита, накладені Вашингтоном. Напружені відносини між США і Китаєм зберігаються вже кілька років, охоплюючи питання торгівлі, безпеки, Тайваню, прав людини та джерел пандемії COVID-19.

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