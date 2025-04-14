У США підпалили будинок губернатора Пенсильванії: підозрюваного затримали

У США затримали 38-річного чоловіка за підпал будинку губернатора штату Пенсільванія демократа Джоша Шапіро, який розглядався як можливий напарник колишнього віцепрезидента США Камали Гарріс під час її балотування на посаду президента минулого року. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

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"38-річного чоловіка затримали і йому висунуть звинувачення у ймовірному підпалі офіційної резиденції губернатора Пенсільванії Джоша Шапіро", - ідеться у повідомленні з посиланням на дані влади.

За даними слідства, підозрюваним виявився Коді Балмер. Його підозрюють у замаху на вбивство, тероризмі, підпалі при обтяжуючих обставинах і нападі при обтяжуючих обставинах. Затримання Балмера відбулося через кілька годин після того, як Шапіро прокинувся від стуку правоохоронців у двері - вони попередили його про підпал будинку.

За кілька годин до пожежі Шапіро та його родина святкували вдома перший вечір Песаху, єврейського свята (розпочинається у вечір суботи, 12 квітня).

Заступник комісара поліції Джордж Бівенс сказав, що підозрюваний мав при собі саморобний запальний пристрій і був затриманий у районі Гаррісбурга.

Влада вважає, що підозрюваний зміг перескочити через огорожу навколо будинку та потрапити всередину, щоб розпочати пожежу, яка все ще розслідується.

Політика і членів його родини евакуювали, ніхто не постраждав. Пожежу вдалось погасити, однак вогонь спричинив значної шкоди будинку. За словами поліцейських, губернатор і його родина перебували в іншій частині цегляного будинку, коли був вчинений підпал.

За інформацію щодо злочинця влада запропонувала винагороду в 10 000 доларів. Незрозуміло, чи до затримання Бальмера, який залишається під вартою, призвела надана інформація.

Резиденція губернатора Пенсильванії розташована в Гаррісбурзі.

Джошуа Шапіро є губернатором штату з січня 2023 року, до того він був генеральним прокурором Пенсильванії. Політик є членом Демократичної партії, одружений та має четверо дітей.

Нагадаємо

Компанія Southern California Edison презентувала план з відновлення Лос-Анджелеса після пожеж у січні 2025 року. Йдеться також про будівництво підземних ліній електропередач в Альтадені та Малібу.