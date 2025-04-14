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В США подожгли дом губернатора Пенсильвании: подозреваемого задержали

Киев • УНН

 • 3710 просмотра

38-летнему Коди Балмеру предъявлено обвинение в поджоге дома губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро. Поджог произошел в резиденции в Гаррисберге, семью эвакуировали, никто не пострадал.

В США подожгли дом губернатора Пенсильвании: подозреваемого задержали

В США задержали 38-летнего мужчину за поджог дома губернатора штата Пенсильвания демократа Джоша Шапиро, который рассматривался как возможный напарник бывшего вице-президента США Камалы Харрис во время ее баллотирования на должность президента в прошлом году. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

"38-летнего мужчину задержали и ему предъявят обвинения в вероятном поджоге официальной резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро", - говорится в сообщении со ссылкой на данные властей.

По данным следствия, подозреваемым оказался Коди Балмер. Его подозревают в покушении на убийство, терроризме, поджоге при отягчающих обстоятельствах и нападении при отягчающих обстоятельствах. Задержание Балмера произошло через несколько часов после того, как Шапиро проснулся от стука правоохранителей в дверь - они предупредили его о поджоге дома.

За несколько часов до пожара Шапиро и его семья праздновали дома первый вечер Песаха, еврейского праздника (начинается в вечер субботы, 12 апреля).

Заместитель комиссара полиции Джордж Бивенс сказал, что у подозреваемого было при себе самодельное зажигательное устройство и он был задержан в районе Гаррисбурга.

Власти считают, что подозреваемый смог перепрыгнуть через ограждение вокруг дома и попасть внутрь, чтобы начать пожар, который все еще расследуется.

Политика и членов его семьи эвакуировали, никто не пострадал. Пожар удалось потушить, однако огонь причинил значительный ущерб дому. По словам полицейских, губернатор и его семья находились в другой части кирпичного дома, когда был совершен поджог.

За информацию о преступнике власти предложили вознаграждение в 10 000 долларов. Непонятно, привела ли к задержанию Бальмера, который остается под стражей, предоставленная информация.

Резиденция губернатора Пенсильвании расположена в Гаррисбурге.

Джошуа Шапиро является губернатором штата с января 2023 года, до этого он был генеральным прокурором Пенсильвании. Политик является членом Демократической партии, женат и имеет четверо детей.

Напомним

Компания Southern California Edison представила план по восстановлению Лос-Анджелеса после пожаров в январе 2025 года. Речь идет также о строительстве подземных линий электропередач в Альтадене и Малибу.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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