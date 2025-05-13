У Мексиці вбито кандидатку в мери під час прямого ефіру

$41.550.04
46.750.13
ukenru
ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17
12 травня, 19:01 • 10625 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 25749 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

12 травня, 15:48 • 34360 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

12 травня, 15:00 • 55785 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 14:27 • 60702 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

Ексклюзив
12 травня, 13:28 • 32466 перегляди

“Це удар по міжнародній довірі до АРМА”: експерт про спротив Думи реформі після заяви послів G7

Ексклюзив
12 травня, 13:00 • 29718 перегляди

Кількість випадків домашнього насильства в Україні зменшилася у першому кварталі 2025 року - прокуратура

Ексклюзив
12 травня, 12:34 • 27518 перегляди

Після хвилі критики Фонд держмайна пообіцяв переглянути проєкт вилучення землі НААН

Ексклюзив
12 травня, 11:05 • 26357 перегляди

У Києві, окрім гепатиту А, фіксують спалах кору: що відомо

12 травня, 08:59 • 32713 перегляди

ЄС додатково виділить 900 млн євро на зброю Україні з доходів від активів рф

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.1м/с
80%
748мм
Популярнi новини

Митна політика Трампа призведе до інфляції та сповільнить зростання економіки США - ФРС

12 травня, 17:59 • 4568 перегляди

Зеленський був змушений погодитися на переговори з путіним у Стамбулі, щоб не образити Трампа - ЗМІ

12 травня, 18:10 • 4384 перегляди

У Лондоні зупинилося метро через масштабне відключення електроенергії: що відомо

12 травня, 18:22 • 6612 перегляди

Захід прагне 30-денного перемир'я, щоб дати Києву перепочинок - захарова

12 травня, 19:37 • 7014 перегляди

У Мексиці вбито кандидатку в мери під час прямого ефіру

02:10 • 3476 перегляди
Публікації

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 15:00 • 55778 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

12 травня, 14:27 • 60697 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

12 травня, 08:13 • 89396 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

12 травня, 07:00 • 112664 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

12 травня, 05:40 • 96171 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

12 травня, 15:03 • 31004 перегляди

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

12 травня, 06:53 • 69859 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 45852 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 51808 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 132045 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

У Мексиці вбито кандидатку в мери під час прямого ефіру

Київ • УНН

 • 3178 перегляди

У штаті Веракрус під час передвиборчого заходу застрелили кандидатку на посаду мера Єсенію Лару Гутьєррес. Внаслідок нападу загинули ще троє людей.

У Мексиці вбито кандидатку в мери під час прямого ефіру

У мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Інцидент стався під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі на Facebook. Внаслідок нападу загинули ще троє людей, ще троє були поранені.

Те, що почалося як святкова передвиборча хода, швидко перетворилося на сцену терору. ... Натовп посміхався та скандував, коли раптово пролунали постріли

- йдеться у статті.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила напад і сказала, що поки не має інформації про його мотиви. Вона додала, що її уряд співпрацює з офіційними особами штату Веракрус і запропонував федеральну підтримку.

Ми координуємо свої дії, зокрема з міністром безпеки, а також з усіма іншими службами протягом цього виборчого періоду у Веракрусі та Дуранго

- сказала вона, маючи на увазі майбутні вибори в обох штатах 1 червня.

Видання вказує, що напади на політиків є звичайним явищем під час виборчих циклів у Мексиці. Так, минулого року в країні зафіксовано рекордну кількість жертв політично-кримінального насильства: правозахисна організація Data Cívica повідомила про 661 напад.

"У травні 2024 року в штаті Герреро під час передвиборчого мітингу було вбито кандидата в мери. Через кілька днів застрелили мера міста Котія в штаті Мічоакан, коли вона поверталася додому зі спортзалу. У жовтні вбили новообраного мера Чильпансінго менш ніж за тиждень після обрання", - йдеться у статті.

Нагадаємо

У квітні у США затримали 38-річного чоловіка за підпал будинку губернатора штату Пенсільванія демократа Джоша Шапіро. Він розглядався як можливий напарник колишнього віцепрезидента США Камали Гарріс під час її балотування на посаду президента минулого року.

Мексика подала до суду на Google через зміну назви Мексиканської затоки - ЗМІ09.05.25, 21:10 • 8042 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Мексика
Brent
$64.72
Bitcoin
$102,069.20
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.39
Золото
$3,232.77
Ethereum
$2,439.33