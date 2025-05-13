У Мексиці вбито кандидатку в мери під час прямого ефіру

У мексиканському штаті Веракрус застрелили кандидатку на посаду мера міста Тексістепек Єсенію Лару Гутьєррес. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

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Інцидент стався під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі на Facebook. Внаслідок нападу загинули ще троє людей, ще троє були поранені.

Те, що почалося як святкова передвиборча хода, швидко перетворилося на сцену терору. ... Натовп посміхався та скандував, коли раптово пролунали постріли - йдеться у статті.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила напад і сказала, що поки не має інформації про його мотиви. Вона додала, що її уряд співпрацює з офіційними особами штату Веракрус і запропонував федеральну підтримку.

Ми координуємо свої дії, зокрема з міністром безпеки, а також з усіма іншими службами протягом цього виборчого періоду у Веракрусі та Дуранго - сказала вона, маючи на увазі майбутні вибори в обох штатах 1 червня.

Видання вказує, що напади на політиків є звичайним явищем під час виборчих циклів у Мексиці. Так, минулого року в країні зафіксовано рекордну кількість жертв політично-кримінального насильства: правозахисна організація Data Cívica повідомила про 661 напад.

"У травні 2024 року в штаті Герреро під час передвиборчого мітингу було вбито кандидата в мери. Через кілька днів застрелили мера міста Котія в штаті Мічоакан, коли вона поверталася додому зі спортзалу. У жовтні вбили новообраного мера Чильпансінго менш ніж за тиждень після обрання", - йдеться у статті.

Нагадаємо

У квітні у США затримали 38-річного чоловіка за підпал будинку губернатора штату Пенсільванія демократа Джоша Шапіро. Він розглядався як можливий напарник колишнього віцепрезидента США Камали Гарріс під час її балотування на посаду президента минулого року.

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