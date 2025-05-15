На війні загинув відомий український телеведучий Максим Неліпа

На війні загинув відомий український ведучий та шоумен Максим Неліпа. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання, повідомляє УНН.

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"В бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Макс, твоя посмішка завжди буде в нашій памʼяті", - написала у Facebook телеведуча Олена Філонова.

"Макса больше нет", - повідомив директор з розвитку футбольного клубу "Динамо" (Київ) Максим Радуцький.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення росія скоїла 829 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Зокрема, з початку війни росія вбила 102 медійників.

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