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Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті
18:32 • 11653 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

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На війні загинув відомий український телеведучий Максим Неліпа

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Під час виконання бойового завдання обірвалося життя українського ведучого Максима Неліпи. Про це повідомили його колеги та знайомі.

На війні загинув відомий український телеведучий Максим Неліпа

На війні загинув відомий український ведучий та шоумен Максим Неліпа. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання, повідомляє УНН.

Деталі

"В бою загинув наш колега, телеведучий Макс Неліпа. Не вірю, важка втрата. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Макс, твоя посмішка завжди буде в нашій памʼяті", - написала у Facebook телеведуча Олена Філонова.

"Макса больше нет", - повідомив директор з розвитку футбольного клубу "Динамо" (Київ) Максим Радуцький.

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Вадим Хлюдзинський

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