У Києві викрали сакури, висаджені на честь загиблих медійників

У сквері по вул. Западинській у Подільському районі столиці, де на честь загиблих українських медійників висадили 70 дерев, викрали дві сакури. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району Києва, передає УНН.

У сквері на вул. Западинській, де нещодавно на честь загиблих українських медійників висадили 70 дерев, викрали дві сакури. Ці дерева є символом пам’яті про тих, хто віддав життя, показуючи світові правду про війну в Україні - йдеться в повідомленні.

У КП наголосили, що крадіжка дерев – це зневага до пам’яті, до громади та нашої спільної праці та додали, що вже звернулися до поліції. Окрім того, в підприємстві закликали киян, якщо вони мають будь-яку інформацію, то повідомити правоохоронців.

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