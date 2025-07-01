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У Києві викрали сакури, висаджені на честь загиблих медійників

Київ • УНН

 • 599 перегляди

У Подільському районі Києва зі скверу на вулиці Западинській викрали дві сакури. Ці дерева були висаджені на честь загиблих українських медійників.

У Києві викрали сакури, висаджені на честь загиблих медійників

У сквері по вул. Западинській у Подільському районі столиці, де на честь загиблих українських медійників висадили 70 дерев, викрали дві сакури. Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району Києва, передає УНН.

У сквері на вул. Западинській, де нещодавно на честь загиблих українських медійників висадили 70 дерев, викрали дві сакури. Ці дерева є символом пам’яті про тих, хто віддав життя, показуючи світові правду про війну в Україні 

- йдеться в повідомленні.

У КП наголосили, що крадіжка дерев – це зневага до пам’яті, до громади та нашої спільної праці та додали, що вже звернулися до поліції. Окрім того, в підприємстві закликали киян, якщо вони мають будь-яку інформацію, то повідомити правоохоронців.

На війні загинув відомий український телеведучий Максим Неліпа15.05.25, 02:28 • 5640 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
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