“Это продолжение имперской политики москвы”: в МИД отреагировали на удар по Софийскому собору в Киеве

$41.490.09
47.370.10
ukenru
"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке
Эксклюзив
17:49 • 11173 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

17:12 • 26544 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

16:42 • 29648 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

14:41 • 37254 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 49876 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Эксклюзив
10 июня, 13:21 • 46035 просмотра

россия скупает советские двигатели по миру, чтобы оставить Украину без возможности ремонтировать самолеты - военный эксперт

10 июня, 13:16 • 43160 просмотра

ЕС предложил 18-й пакет санкций против рф: в фокусе - потолок цен на нефть рф в $45, "теневой флот" и банки

Эксклюзив
10 июня, 11:54 • 39381 просмотра

Множественное гражданство: окончательного законопроекта нет, его пытаются быстро доработать

Эксклюзив
9 июня, 15:58 • 83644 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
9 июня, 13:46 • 169595 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.8м/с
58%
754мм
Популярные новости

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 69979 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 31604 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 47970 просмотра

ДЕСС: удар рф по Софии Киевской – это акт вандализма и преступление против мировой культуры

17:00 • 6134 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

17:29 • 17708 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 251443 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 239794 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 230584 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 243178 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 204232 просмотра
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Пит Хегсетх

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Стамбул

Киев

Калифорния

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

20:02 • 560 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

17:29 • 17758 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 48025 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 31662 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 70029 просмотра
Актуальное

Северный поток — 2

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Ми-24

“Это продолжение имперской политики москвы”: в МИД отреагировали на удар по Софийскому собору в Киеве

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Из-за обстрелов рф поврежден Софийский собор, объект ЮНЕСКО. МИД осуждает действия россии, подчеркивая, что это часть имперской политики уничтожения украинской идентичности.

“Это продолжение имперской политики москвы”: в МИД отреагировали на удар по Софийскому собору в Киеве

Министерство иностранных дел осудило удар по собору святой Софии в Киеве, подчеркнув, что это продолжение имперской политики москвы, направленной на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру. Об этом говорится на сайте МИД, передает УНН.

В ночь на 10 июня в результате очередного массированного российского обстрела Киева пострадал собор святой Софии - уникальный памятник XI века, являющийся частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: собор святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра". Взрывная волна повредила тинкованный карниз центральной апсиды восточного фасада Софийского собора 

- отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что с 2023 года из-за российских атак объект находится в Списке Всемирного наследия под угрозой. Собор также находится под усиленной защитой в рамках Второго протокола 1999 года к Гаагской Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Министерство иностранных дел решительно осуждает российский террор, который угрожает не только гражданским людям, но и уникальным историческим памятникам с тысячелетней историей, которые являются культурным достоянием мирового уровня. Это продолжение столетий имперской политики москвы, направленной на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру 

- отметили в министерстве.

В МИД также подчеркнули, что разрушение исторических памятников - это прямое нарушение международного гуманитарного права, а виновные в нем должны быть привлечены к ответственности, а государство-агрессор лишено права голоса на международных площадках, в частности, ООН и ЮНЕСКО, как систематически нарушающее их основополагающие принципы.

Призываем ЮНЕСКО и международное сообщество усилить давление на агрессора, который не гнушается преступлениями против культурного наследия человечества, и поддержать наше государство в защите его культурных ценностей и суверенитета 

- отметили в министерстве.

Напомним

В результате ночной атаки рф поврежден Софийский собор в Киеве и Одесская киностудия в Одессе.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец призвал ЮНЕСКО, ООН и всех международных партнеров дать четкую оценку повреждению Софийского собора в Киеве из-за атаки рф, и усилить мониторинг состояния объектов культурного и духовного наследия Украины.

В Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести подчеркнули, что атаковав центр украинской столицы и повредив Софию Киевскую, россия совершила циничное преступление против мировой культуры. Удар по Софии Киевской является актом российского вандализма на государственном уровне.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКультура
ЮНЕСКО
Организация Объединенных Наций
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9