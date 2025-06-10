“Это продолжение имперской политики москвы”: в МИД отреагировали на удар по Софийскому собору в Киеве

Министерство иностранных дел осудило удар по собору святой Софии в Киеве, подчеркнув, что это продолжение имперской политики москвы, направленной на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру. Об этом говорится на сайте МИД, передает УНН.

В ночь на 10 июня в результате очередного массированного российского обстрела Киева пострадал собор святой Софии - уникальный памятник XI века, являющийся частью объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: собор святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра". Взрывная волна повредила тинкованный карниз центральной апсиды восточного фасада Софийского собора - отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что с 2023 года из-за российских атак объект находится в Списке Всемирного наследия под угрозой. Собор также находится под усиленной защитой в рамках Второго протокола 1999 года к Гаагской Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

Министерство иностранных дел решительно осуждает российский террор, который угрожает не только гражданским людям, но и уникальным историческим памятникам с тысячелетней историей, которые являются культурным достоянием мирового уровня. Это продолжение столетий имперской политики москвы, направленной на уничтожение нашей национальной идентичности и вклада Украины в мировую историю и культуру - отметили в министерстве.

В МИД также подчеркнули, что разрушение исторических памятников - это прямое нарушение международного гуманитарного права, а виновные в нем должны быть привлечены к ответственности, а государство-агрессор лишено права голоса на международных площадках, в частности, ООН и ЮНЕСКО, как систематически нарушающее их основополагающие принципы.

Призываем ЮНЕСКО и международное сообщество усилить давление на агрессора, который не гнушается преступлениями против культурного наследия человечества, и поддержать наше государство в защите его культурных ценностей и суверенитета - отметили в министерстве.

Напомним

В результате ночной атаки рф поврежден Софийский собор в Киеве и Одесская киностудия в Одессе.

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец призвал ЮНЕСКО, ООН и всех международных партнеров дать четкую оценку повреждению Софийского собора в Киеве из-за атаки рф, и усилить мониторинг состояния объектов культурного и духовного наследия Украины.

В Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести подчеркнули, что атаковав центр украинской столицы и повредив Софию Киевскую, россия совершила циничное преступление против мировой культуры. Удар по Софии Киевской является актом российского вандализма на государственном уровне.