ДЕСС: удар рф по Софії Київській – це акт вандалізму та злочин проти світової культури

Атакувавши центр української столиці та пошкоди вши Софію Київську, росія вчинила цинічний злочин проти світової культури. Удар по Софії Київській є актом російського вандалізму на державному рівні. Про це заявили у Державній службі України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), передає УНН.

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Як уточнили у відомстві, вибуховою хвилею від атаки на середмістя Києва пошкоджено тинькований карниз центральної абсиди східного фасаду пам’ятки архітектури XI століття Софійського собору.

Софія Київська є визначною перлиною києворуської і всієї східноєвропейської спадщини, наголосили у ДЕСС. Тож агресор вкотре, і цього разу чи не найбільш виразно, виявив свою сутність – природного ворога культури, мистецтва і прогресу.

кремлівський диктатор, який годинами ладен уводити світову громадськість у псевдо-історичні екскурси і оповідки про половців і печенігів, не роздумуючи, насилає орди ракет і дронів на Собор, який зберігає пам’ять про київських князів, про витоки давньоруської державності. Це уже не спроба залякати киян, не просто прагнення знищити нашу столицю – це замах на нашу пам’ять, наші першоджерела, нашу самтотожність. Софія бачила на своєму віку полчища варварів, інтервентів, загарбників. Вона вистояла і пережила їх усіх – від Батия до Гітлера. Переживе і Путінап - заявили у ДЕСС.

У відомстві також наголосили, що напад на Софію – це усе, що треба знати про російських культуртрегерів організації ЮНЕСКО і європейським столицям. А також політичним лідерам, які ще мають ілюзії щодо можливості домовитися зі злодіями та цивілізованих правил гри.

росія впевнено і невпинно ставить себе поза межі людської цивілізації, де плекають пам’ять про минуле, охороняють скарби матеріальної і духовної культури та карають за недотримання норм людського співжиття - додали у держслужбі.

Доповнення

Київ у ніч на 10 червня зазнав чергової масованої російської атаки, зафіксовано пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури у 7 різних районах столиці, постраждали 4 людини.

Крім Софії Київської у столиці агресор під час нічної атаки завдав шкоди Одеській кіностудії, де, зокрема, повністю знищив декорації до фільму "Довженко" - національного проєкту про найвідомішого українського режисера.