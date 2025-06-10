росія пошкодила Софійський собор та Одеську кіностудію під час нічної атаки - міністр

Внаслідок нічної атаки рф пошкоджено Софійський собор у Києві та Одеську кіностудію в Одесі, повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький у вівторок у Facebook, пише УНН.

Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві - святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. - написав Точицький.

Міністр наголосив: цей храм XI століття - це душа всієї України.

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Агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину. Вночі постраждала Одеська кіностудія - місце, де творилось українське кіно. Пошкоджено павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт. Повністю знищені декорації до фільму "Довженко" - національного проєкту про найвідомішого українського режисера - повідомив Точицький.

"росія воює не лише з нашими містами - вона веде війну проти нашої культури, пам’яті, майбутнього", - підкреслив міністр.

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