Нічна атака рф на Одесу забрала життя двох людей, 9 поранених: показали наслідки
Київ • УНН
Вночі 10 червня російські війська атакували Одесу дронами, внаслідок чого загинули двоє чоловіків та дев'ятеро отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки, лікарні, вокзал та іншу інфраструктуру.
Одеса вночі зазнала атаки рф понад десятком дронів, кількість загиблих зросла до 2, відомо про ще 9 постраждалих, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, показавши наслідки, пише УНН.
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За даними слідства, в ніч на 10 червня збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА.
Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї жительки - гостра реакція на стрес
Пошкоджено, як зазначається, житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
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