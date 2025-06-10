Нічна атака рф на Одесу забрала життя двох людей, 9 поранених: показали наслідки

Одеса вночі зазнала атаки рф понад десятком дронів, кількість загиблих зросла до 2, відомо про ще 9 постраждалих, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, показавши наслідки, пише УНН.

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За даними слідства, в ніч на 10 червня збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 10 БпЛА.

Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків. Постраждали дев’ятеро людей: п’ятеро жінок і троє чоловіків дістали поранення, ще в однієї жительки - гостра реакція на стрес - повідомили у прокуратурі.

Пошкоджено, як зазначається, житлові будинки, будівлю пологового будинку, станцію екстреної медичної допомоги, приватну медичну клініку, спортивний комплекс, зоопарк, будівлю залізничного вокзалу, а також автомобілі містян.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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