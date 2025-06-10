"Зламати українців терором не вийде": Єрмак прокоментував нічні атаки росіян на Київ та Одесу

росія щодня бреше про своє бажання миру і щодня атакує мирних людей. Про це, коментуючи нічні ворожі атаки на Київ та Одесу, написав у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє УНН.

"російські атаки цивільних обʼєктів тривають. Київ, Одеса, будинки, парковка, пологовий. Кадри будуть у всіх медіа знову", - зазначив він.

Єрмак вкотре наголосив на необхідності посилення санкцій проти країни-агресорки.

Час запроваджувати санкції. Час підтримати Україну зброєю. Час довести, що демократія має силу. Час всім остаточно прийняти той факт, що росія розуміє виключно удари, а не раціональні слова