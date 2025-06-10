"Зламати українців терором не вийде": Єрмак прокоментував нічні атаки росіян на Київ та Одесу
Київ • УНН
Керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що рф щодня атакує мирних людей, брешучи про бажання миру. Він закликав посилити санкції та надати Україні зброю після атак на Київ та Одесу.
росія щодня бреше про своє бажання миру і щодня атакує мирних людей. Про це, коментуючи нічні ворожі атаки на Київ та Одесу, написав у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє УНН.
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"російські атаки цивільних обʼєктів тривають. Київ, Одеса, будинки, парковка, пологовий. Кадри будуть у всіх медіа знову", - зазначив він.
Єрмак вкотре наголосив на необхідності посилення санкцій проти країни-агресорки.
Час запроваджувати санкції. Час підтримати Україну зброєю. Час довести, що демократія має силу. Час всім остаточно прийняти той факт, що росія розуміє виключно удари, а не раціональні слова
Він додав, що "зламати українців терором не вийде".
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу є загиблий, щонайменше четверо поранених. Зруйновано житлові будинки, адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги та пошкоджено карети швидкої.
Також вночі 10 червня Київ зазнав масованої атаки дронів. У Шевченківському районі горить житловий будинок, є постраждала, уламки впали в різних районах міста.
США зберігає великий рівень підтримки України і в захваті від української операції “Павутина” - Єрмак 06.06.25, 20:39 • 3798 переглядiв