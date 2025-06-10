"Сломать украинцев террором не получится": Ермак прокомментировал ночные атаки россиян на Киев и Одессу

россия ежедневно лжет о своем желании мира и ежедневно атакует мирных людей. Об этом, комментируя ночные вражеские атаки на Киев и Одессу, написал в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает УНН.

"российские атаки гражданских объектов продолжаются. Киев, Одесса, дома, парковка, роддом. Кадры будут во всех медиа снова", - отметил он.

Ермак в очередной раз подчеркнул необходимость усиления санкций против страны-агрессора.

Время вводить санкции. Время поддержать Украину оружием. Время доказать, что у демократии есть сила. Время всем окончательно принять тот факт, что россия понимает исключительно удары, а не рациональные слова