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"Сломать украинцев террором не получится": Ермак прокомментировал ночные атаки россиян на Киев и Одессу

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что рф ежедневно атакует мирных людей, лжа о желании мира. Он призвал усилить санкции и предоставить Украине оружие после атак на Киев и Одессу.

"Сломать украинцев террором не получится": Ермак прокомментировал ночные атаки россиян на Киев и Одессу

россия ежедневно лжет о своем желании мира и ежедневно атакует мирных людей. Об этом, комментируя ночные вражеские атаки на Киев и Одессу, написал в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает УНН.

Детали

"российские атаки гражданских объектов продолжаются. Киев, Одесса, дома, парковка, роддом.  Кадры будут во всех медиа снова", - отметил он.

Ермак в очередной раз подчеркнул необходимость усиления санкций против страны-агрессора.

Время вводить санкции. Время поддержать Украину оружием. Время доказать, что у демократии есть сила. Время всем окончательно принять тот факт, что россия понимает исключительно удары, а не рациональные слова

- указал руководитель ОП.

Он добавил, что "сломать украинцев террором не получится".

Напомним

В результате ночной атаки дронов на Одессу есть погибший, по меньшей мере четверо раненых. Разрушены жилые дома, административное здание станции экстренной медицинской помощи и повреждены кареты скорой.

Также ночью 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. В Шевченковском районе горит жилой дом, есть пострадавшая, обломки упали в разных районах города.

США сохраняет большой уровень поддержки Украины и в восторге от украинской операции “Паутина” - Ермак06.06.25, 20:39 • 3798 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Андрій Єрмак
Украина
Одесса
Киев
Tesla
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