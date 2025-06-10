"Сломать украинцев террором не получится": Ермак прокомментировал ночные атаки россиян на Киев и Одессу
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что рф ежедневно атакует мирных людей, лжа о желании мира. Он призвал усилить санкции и предоставить Украине оружие после атак на Киев и Одессу.
россия ежедневно лжет о своем желании мира и ежедневно атакует мирных людей. Об этом, комментируя ночные вражеские атаки на Киев и Одессу, написал в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает УНН.
Детали
"российские атаки гражданских объектов продолжаются. Киев, Одесса, дома, парковка, роддом. Кадры будут во всех медиа снова", - отметил он.
Ермак в очередной раз подчеркнул необходимость усиления санкций против страны-агрессора.
Время вводить санкции. Время поддержать Украину оружием. Время доказать, что у демократии есть сила. Время всем окончательно принять тот факт, что россия понимает исключительно удары, а не рациональные слова
Он добавил, что "сломать украинцев террором не получится".
Напомним
В результате ночной атаки дронов на Одессу есть погибший, по меньшей мере четверо раненых. Разрушены жилые дома, административное здание станции экстренной медицинской помощи и повреждены кареты скорой.
Также ночью 10 июня Киев подвергся массированной атаке дронов. В Шевченковском районе горит жилой дом, есть пострадавшая, обломки упали в разных районах города.
США сохраняет большой уровень поддержки Украины и в восторге от украинской операции “Паутина” - Ермак06.06.25, 20:39 • 3798 просмотров