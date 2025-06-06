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США сохраняет большой уровень поддержки Украины и в восторге от украинской операции “Паутина” - Ермак

Киев • УНН

 • 150 просмотра

США сохраняет большой уровень поддержки Украины и в восторге от операции СБУ "Паутина". Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета.

США сохраняет большой уровень поддержки Украины и в восторге от украинской операции “Паутина” - Ермак

США сохраняет большой уровень поддержки Украины и в восторге от операции Службы безопасности Украины "Паутина", ведь это дало толчок, что страна вернулась в центр внимания. Об этом заявил Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Очень важно было еще раз почувствовать, что Америка сохраняет большой уровень поддержки Украины, это первое. Второе, буквально все приветствовали с невероятной операцией "Паутина" и все в восторге, и это действительно дало такой толчок, и снова страна вернулась в центр внимания и всех СМИ, и, безусловно, это было одним из главных вопросов

- сказал Ермак.

Дополнение

По итогам спецоперации "Паутина" Генштаб ВСУ подтвердил потерю оккупантами 41 военного самолета в результате спецоперации СБУ "Паутина". Среди уничтоженных целей – стратегические бомбардировщики и другие боевые воздушные суда.

Пока линия фронта внутри Украины, где пытается давить армия рф, остается "адским ландшафтом беспилотников", украинские спецслужбы готовят скоординированные действия против военных сил противника глубоко внутри россии. Вслед за операцией "Паутина", возможны другие сложные удары.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Служба безопасности Украины
Андрій Єрмак
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