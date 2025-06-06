США зберігає великий рівень підтримки України і в захваті від української операції “Павутина” - Єрмак

США зберігає великий рівень підтримки України і в захваті від операції Служби безпеки України "Павутина", адже це дало поштовх, що країна повернулася у центр уваги. Про це заявив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Дуже важливо було ще раз відчути, що Америка зберігає великий рівень підтримки України, це перше. Друге, буквально всі вітали з неймовірною операцією "Павутина" і всі в захваті, і це дійсно дало такий поштовх, і знову країна повернулася у центр уваги і всіх ЗМІ, і, безумовно, це було одним з головних питань - сказав Єрмак.

Доповнення

За підсумками спецоперації "Павутина" Генштаб ЗСУ підтвердив втрату окупантами 41 військового літака внаслідок спецоперації СБУ "Павутина". Серед знищених цілей – стратегічні бомбардувальники та інші бойові повітряні судна.

Поки лінія фронту всередині України, де намагається тиснути армія рф, залишається "пекельним ландшафтом безпілотників", українські спецслужби готують скоординовані дії проти військових сил противника глибоко всередині росії. Вслід за операцією "Павутина", можливі інші складні удари.