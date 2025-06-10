Нічна атака дронів на Одесу: є загиблі та поранені, руйнування значні
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки дронів на Одесу є загиблий, щонайменше четверо поранених. Зруйновано житлові будинки, адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги та пошкоджено карети швидкої.
Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками на Одесу загинула щонайменше одна людина. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує УНН.
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За його словами, ще троє людей госпіталізовано. Зафіксовано влучання в житловий будинок.
На місці працюють екстрені служби, надається вся необхідна допомога. Руйнування значні, їх оцінку проведуть зранку. Людям уже пропонують тимчасове розміщення
У свою чергу керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер уточнив, що внаслідок російської атаки загинув 59-річний чоловік і щонайменше четверо людей поранено.
"Зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. ... Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає", - написав Кіпер.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки ударними безпілотниками на Одесу пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
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