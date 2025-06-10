Вночі в Одесі пролунали вибухи, ворог атакує місто ударними дронами
Київ • УНН
Вночі 10 червня в Одесі пролунали вибухи. Міський голова закликав мешканців перебувати в безпечних місцях, оскільки ворог атакує місто ударними безпілотниками.
В Одесі в ніч на вівторок, 10 червня, пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, інформує УНН.
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До цього він закликав одеситів перебувати у безпечних місцях.
Центральна частина міста, будьте обережні
У свою чергу керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог атакує місто ударними безпілотниками.
Нагадаємо
В ніч на 4 червня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками, застосувавши понад 20 БпЛА. Була пошкоджена цивільна інфраструктура, одну людину було поранено, дев'ять людей потребували психологічної підтримки.
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