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В Одесі вандали розбили скло саркофага із грецькими артефактами на Приморському бульварі

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

В Одесі невідомі розбили скляний купол саркофага на Приморському бульварі, де знаходяться залишки давньогрецького поселення. Міська влада нагадує про кримінальну відповідальність за вандалізм.

В Одесі вандали розбили скло саркофага із грецькими артефактами на Приморському бульварі

Цими вихідними в Одесі невідомі розбили скляний купол саркофага на Приморському бульварі, під яким розташовані залишки давньогрецького поселення VI–V ст. до н.е. Це вже не перший акт вандалізму щодо мінімузею просто неба. Подібний інцидент стався у 2016 році. Міська влада нагадує, що за навмисне пошкодження комунального майна передбачена кримінальна відповідальність передає УНН із посиланням на Одеську міську раду.

Минулими вихідними невідомі вандали розбили скляний купол саркофага на Приморському бульварі. Мінімузей просто неба уже не раз ставав об’єктом вандалізму: останній такий випадок стався взимку 2016 року 

- йдеться у повідомлення.

У міськраді додають, що наразі комунальні працівники закрили саркофаг плівкою та прибрали бите скло. Водночас там нагадують, що навмисне псування та знищення міського майна тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, карається штрафом до п’ятдесяти (850 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, карається штрафом від п'ятисот (8500 грн) до тисячі (17000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років. Ті самі дії, вчинені групою осіб, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років 

- зазначили у міськраді.

Додамо

Саркофаг зроблений з товстого триплекс-скла за особливим замовленням. Воно загартоване і має товщину не менш ніж 1 см. Під куполом розташовані залишки грецького поселення VI-V ст. до н.е., яке у 2008 році розкопали археологи й оформили у вигляді музейної експозиції.

Викрали хлопця і вимагали мільйон доларів викупу: в Одесі вирок суду отримали учасники злочинного угруповання09.06.25, 15:26 • 2240 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НП
Одеса
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