В Одесі вандали розбили скло саркофага із грецькими артефактами на Приморському бульварі

Цими вихідними в Одесі невідомі розбили скляний купол саркофага на Приморському бульварі, під яким розташовані залишки давньогрецького поселення VI–V ст. до н.е. Це вже не перший акт вандалізму щодо мінімузею просто неба. Подібний інцидент стався у 2016 році. Міська влада нагадує, що за навмисне пошкодження комунального майна передбачена кримінальна відповідальність передає УНН із посиланням на Одеську міську раду.

У міськраді додають, що наразі комунальні працівники закрили саркофаг плівкою та прибрали бите скло. Водночас там нагадують, що навмисне псування та знищення міського майна тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах, карається штрафом до п’ятдесяти (850 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, карається штрафом від п'ятисот (8500 грн) до тисячі (17000 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років. Ті самі дії, вчинені групою осіб, караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років