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В Одессе вандалы разбили стекло саркофага с греческими артефактами на Приморском бульваре

Киев • УНН

 • 402 просмотра

В Одессе неизвестные разбили стеклянный купол саркофага на Приморском бульваре, где находятся остатки древнегреческого поселения. Городские власти напоминают об уголовной ответственности за вандализм.

В Одессе вандалы разбили стекло саркофага с греческими артефактами на Приморском бульваре

В эти выходные в Одессе неизвестные разбили стеклянный купол саркофага на Приморском бульваре, под которым расположены остатки древнегреческого поселения VI–V вв. до н.э. Это уже не первый акт вандализма в отношении мини-музея под открытым небом. Подобный инцидент произошел в 2016 году. Городские власти напоминают, что за умышленное повреждение коммунального имущества предусмотрена уголовная ответственность, передает УНН со ссылкой на Одесский городской совет.

В минувшие выходные неизвестные вандалы разбили стеклянный купол саркофага на Приморском бульваре. Мини-музей под открытым небом уже не раз становился объектом вандализма: последний такой случай произошел зимой 2016 года 

- говорится в сообщении.

В горсовете добавляют, что сейчас коммунальные работники закрыли саркофаг пленкой и убрали битое стекло. В то же время там напоминают, что умышленная порча и уничтожение городского имущества влекут за собой уголовную ответственность.

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, наказывается штрафом до пятидесяти (850 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, наказывается штрафом от пятисот (8500 грн) до тысячи (17000 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет. Те же действия, совершенные группой лиц, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет 

- отметили в горсовете.

Добавим

Саркофаг сделан из толстого триплекс-стекла по особому заказу. Оно закалено и имеет толщину не менее 1 см. Под куполом расположены остатки греческого поселения VI-V вв. до н.э., которое в 2008 году раскопали археологи и оформили в виде музейной экспозиции.

Похитили парня и требовали миллион долларов выкупа: в Одессе приговор суда получили участники преступной группировки09.06.25, 15:26 • 2128 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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