Похитили парня и требовали миллион долларов выкупа: в Одессе приговор суда получили участники преступной группировки
Киев • УНН
В Одессе осуждены пятеро членов ОПГ за похищение человека и вымогательство 1 млн долларов. Их признали виновными в похищении сына предпринимателей и содержании ради выкупа.
В Одессе пятерых участников организованной преступной группы осудили за похищение человека и вымогательство 1 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
.... пятерых участников организованной группы признаны виновными в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины)
Приговором суда трое участников приговорены к 10 годам лишения свободы, еще двое – к 8 годам заключения с конфискацией имущества.
Прокуроры в суде доказали, что в марте 2021 года в Одессе организованная группа похитила местного жителя – сына предпринимателей. Его незаконно удерживали, требуя от родственников выкуп в размере 1 млн долларов США за освобождение.
После похищения потерпевшего перевезли в Киев, где совместными усилиями правоохранителей участники группы были задержаны, а потерпевший – освобожден.
Приговора суда они ожидали под стражей.
В Сумах двое подростков угрожали взорвать школу и требовали выкуп в размере 3 млн грн29.05.25, 15:46 • 2780 просмотров