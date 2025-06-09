Похитили парня и требовали миллион долларов выкупа: в Одессе приговор суда получили участники преступной группировки

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп
Эксклюзив
13:15 • 2240 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
12:50 • 16733 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

11:52 • 17779 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
11:44 • 24454 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

08:00 • 76723 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 73007 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 45377 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

9 июня, 06:30 • 45914 просмотра

Генштаб подтвердил поражение объекта российского ВПК в чебоксарах, где изготавливали антенны для "шахедов"

Эксклюзив
9 июня, 05:45 • 103839 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога

8 июня, 14:44 • 60246 просмотра

США передали 20 тыс. "противошахедных" ракет, предназначенных Украине, на Ближний Восток - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
47%
751мм
Популярные новости

В Ровно сообщили о взрывах на фоне ракетной опасности

9 июня, 06:13 • 67861 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

08:01 • 40427 просмотра

ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico

08:28 • 46137 просмотра

Спецоперация "Паутина": НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

09:23 • 65344 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

09:47 • 56629 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

12:50 • 16733 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

09:47 • 56895 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

08:00 • 76723 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 103839 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 91673 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

09:31 • 24581 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

08:01 • 40633 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 07:12 • 73007 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 107648 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри насладились поездкой в Диснейленд с детьми

7 июня, 10:33 • 130031 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Похитили парня и требовали миллион долларов выкупа: в Одессе приговор суда получили участники преступной группировки

Киев • УНН

 • 1584 просмотра

В Одессе осуждены пятеро членов ОПГ за похищение человека и вымогательство 1 млн долларов. Их признали виновными в похищении сына предпринимателей и содержании ради выкупа.

Похитили парня и требовали миллион долларов выкупа: в Одессе приговор суда получили участники преступной группировки

В Одессе пятерых участников организованной преступной группы осудили за похищение человека и вымогательство 1 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

.... пятерых участников организованной группы признаны виновными в незаконном лишении свободы, похищении человека и вымогательстве (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Приговором суда трое участников приговорены к 10 годам лишения свободы, еще двое – к 8 годам заключения с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что в марте 2021 года в Одессе организованная группа похитила местного жителя – сына предпринимателей. Его незаконно удерживали, требуя от родственников выкуп в размере 1 млн долларов США за освобождение.

После похищения потерпевшего перевезли в Киев, где совместными усилиями правоохранителей участники группы были задержаны, а потерпевший – освобожден.

Приговора суда они ожидали под стражей.

В Сумах двое подростков угрожали взорвать школу и требовали выкуп в размере 3 млн грн29.05.25, 15:46 • 2780 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Одесса
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9